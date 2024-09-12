3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Лукашенко о стартапах: Нужное, актуальное, важное мы точно поддержим
Нужное, актуальное, важное мы точно поддержим. Нет идей - нет развития. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал на встрече в БГУИР со студентами технических вузов, отвечая на вопрос о своем отношении к стартап-проектам, сообщает БЕЛТА.
"Я живу этими вопросами. В этом и есть суть развития нашей страны", - заявил белорусский лидер.
Вместе с тем он отметил, что идей может быть столько же, сколько и людей, и нужно не ошибиться, выбирая действительно важное и нужное. "Нужное, актуальное, важное мы точно поддержим. Нет идей - нет развития", - подчеркнул Президент.
Он констатировал, что, наверное, из 10 идей только одна действительно может быть реализована. "И наша задача - руководства, кто делит деньги и принимает решения, - не ошибиться. Хотя ошибки всегда будут. Но их должно быть меньше", - отметил Александр Лукашенко.
Президент напомнил, что неоднократно поддерживал различные предложения и проекты, в том числе в сфере IT. И он уверен, что необходимо и далее двигаться в сторону реализации нужных современных проектов. "Это нам надо будет для того, чтобы выстоять, защититься, - сказал он. - И чем больше идей, тем лучше. Но идея должна быть реальной, желательно заземленной и подкрепленной хоть чем-то. Чтобы, принимая решение и выделяя деньги, я или кто-то еще были уверены, что эта идея будет нужна сегодня, завтра".
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Более 3 тыс. мигрантов из Мексики пешком направились к границе США
Трамп заявил о своей "политической победе" и назвал себя 47-м президентом США
На двоих 3,5 млрд долларов - выборы-2024 стали самыми дорогими за всю историю США
Избирательные участки в США получили около 30 ложных сообщений о минировании
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов