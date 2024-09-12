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Лукашенко о стартапах: Нужное, актуальное, важное мы точно поддержим

Лукашенко о стартапах: Нужное, актуальное, важное мы точно поддержим

Нужное, актуальное, важное мы точно поддержим. Нет идей - нет развития. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал на встрече в БГУИР со студентами технических вузов, отвечая на вопрос о своем отношении к стартап-проектам, сообщает БЕЛТА.

"Я живу этими вопросами. В этом и есть суть развития нашей страны", - заявил белорусский лидер.

Вместе с тем он отметил, что идей может быть столько же, сколько и людей, и нужно не ошибиться, выбирая действительно важное и нужное. "Нужное, актуальное, важное мы точно поддержим. Нет идей - нет развития", - подчеркнул Президент.

Он констатировал, что, наверное, из 10 идей только одна действительно может быть реализована. "И наша задача - руководства, кто делит деньги и принимает решения, - не ошибиться. Хотя ошибки всегда будут. Но их должно быть меньше", - отметил Александр Лукашенко.

Президент напомнил, что неоднократно поддерживал различные предложения и проекты, в том числе в сфере IT. И он уверен, что необходимо и далее двигаться в сторону реализации нужных современных проектов. "Это нам надо будет для того, чтобы выстоять, защититься, - сказал он. - И чем больше идей, тем лучше. Но идея должна быть реальной, желательно заземленной и подкрепленной хоть чем-то. Чтобы, принимая решение и выделяя деньги, я или кто-то еще были уверены, что эта идея будет нужна сегодня, завтра".

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