Лукашенко о стартапах: Нужное, актуальное, важное мы точно поддержим

Нужное, актуальное, важное мы точно поддержим. Нет идей - нет развития. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал на встрече в БГУИР со студентами технических вузов, отвечая на вопрос о своем отношении к стартап-проектам, сообщает БЕЛТА.

"Я живу этими вопросами. В этом и есть суть развития нашей страны", - заявил белорусский лидер.

Вместе с тем он отметил, что идей может быть столько же, сколько и людей, и нужно не ошибиться, выбирая действительно важное и нужное. "Нужное, актуальное, важное мы точно поддержим. Нет идей - нет развития", - подчеркнул Президент.

Он констатировал, что, наверное, из 10 идей только одна действительно может быть реализована. "И наша задача - руководства, кто делит деньги и принимает решения, - не ошибиться. Хотя ошибки всегда будут. Но их должно быть меньше", - отметил Александр Лукашенко.