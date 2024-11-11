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Лукашенко о застройщиках: Дом построил - должно быть качественно, не качественно - переделывай
Спрос с застройщиков жилья должен быть железный. Такое заявление сделал Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 декабря при посещении нового участка третьей линии Минского метрополитена, сообщила БЕЛТА.
Новый участок метро проходит через жилой комплекс "Минск-Мир". Ранее глава государства, ссылаясь на обращения граждан, высказывал претензии к застройщику. Александр Лукашенко поинтересовался, как сейчас обстоит ситуация с возведением жилья в этом микрорайоне.
Как доложил председатель Минского горисполкома Владимир Кухарев, 123 дома уже построено, еще 27 в работе. Застройщик возводит за свой счет школу и финансовый центр.
"То есть они выполняют все?" - уточнил Александр Лукашенко.
Президент напомнил, что люди жаловались на качество построенного жилья. Комитет госконтроля проверил объекты и выявил много нарушений, после чего застройщик был вынужден заплатить большие штрафы.
"Спрос должен быть со всех железный. Главное - это люди, - подчеркнул Президент. - "Дана" не "Дана" - не важно. Дом построил - должно быть качественно. Не качественно - переделывай".
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