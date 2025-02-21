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Лукашенко об АПК: Наша задача - встряхнуть сегодня страну, чтобы не было спячки
Нестандартный формат рабочей поездки Президента. В Смолевичском районе сегодня состоялся семинар для помощников и уполномоченных главы государства в регионах.
Среди тем подготовка к весенне-полевому сезону и организация работы ферм (особенно как сейчас в морозы, чтобы не навредить поголовью). Вопросы однозначно понятные для зоотехников и глав фермерских хозяйств. Но все также должно быть понятным и для руководителей высокого уровня. Конечно, без детализации, но основные правила знать должны не из теории, а на практике.
Эта залог нашей продовольственной безопасности и экспортного потенциала. В год мы продаем продуктов на 8 млрд долларов. И это один из наших основных экспортных показателей, а потому отрасли внимание на всех уровнях.
Формат этой рабочей поездки Президента определяли и состав участников, и суть разговора. Рабочая поездка - семинар, задача которой была показать и обсудить удачный опыт хозяйства "Шипяны".
Семинар для помощников и уполномоченных представителей Президента
Локация: Смолевичский район, "Шипяны" были созданы здесь 18 лет назад. И за это время выстроили полный цикл работы: от собственного производства семян до конечного - мяса и молока. Свои пашни, свои полеводческие бригады, свои молочнотоварные фермы и комплексы. Как работают? Какие применяют технологии? И как этот опыт можно использовать в рамках страны?
Задачи для понимания высших должностных лиц
Состав приглашенных широкий. Понятно, что у каждого из высших должностных лиц своя работа, здесь и военные, и Администрация, и госконтроль. Но многие выполняют и функции помощников либо уполномоченных представителей Президента по областям. Это значит, что они как минимум должны видеть недостатки на местах в главной отрасли страны. Вот этому семинар и посвятили.
Позитивные показатели 2024
"Мы сегодня проведем не только организационно-контрольное мероприятие, но и послушаем наших ученых. А у них самые последние данные, это люди продвинутые. Они знают, как скот должен зимовать, как подойти к весенне-полевым работам. Они расскажут помощникам и уполномоченным, а с завтрашнего дня вы должны на местах - в областях, районах - посмотреть, как организовано все это, насколько там соответствует тому, что здесь (в сельхозпредприятии "Шипяны-АСК", на территории которого проводится семинар - прим. ред.), - сказал белорусский лидер.
"Поэтому смотрите, запоминайте. С сегодняшнего-завтрашнего дня в своих областях, где вы уполномоченные и помощники, точно так проведите мероприятия, но уже не с точки зрения учебы, а с точки зрения контроля и организации. И на местах с губернаторов, местных руководителей спросите на всю катушку. Обобщите в правительстве все и доложите мне, как прошла зимовка скота. Кому - ордена, медали, а кому - противоположное", - заявил глава государства.
Начали с показателей прошлого года. Участвует в процессах конкретно здесь в хозяйстве и Академия наук. Это не единственная их ферма, где по идее должно внедряться все самое передовое.
Несмотря на минус 10 за бортом, ситуация в спорах накалилась. "Устье" - тоже один из проектов НАН, устроено, как и "Шипяны"- все свое: от семян до конечного продукта. И там же держат и разводят красный датский скот. Глава государства о том, как идут дела, конечно, в курсе. Поэтому и вопрос на проверку "объективности" руководителей.
Александр Лукашенко также подчеркнул необходимость неукоснительного соблюдения ветеринарно-санитарных правил содержания и выращивания крупного рогатого скота на животноводческих комплексах.
На молочнотоварном комплексе "Алесино", который осмотрел глава государства вместе с участниками семинара, часть стада составляют коровы красной датской породы. Ученые начали выводить их несколько лет назад на предприятии "Устье" Оршанского района в качестве эксперимента. Однако результаты этого эксперимента пока спорные. Александр Лукашенко поинтересовался, какой эффект уже достигнут и что еще настораживает в этой работе.
"Этот вопрос очень важный, потому что Академия наук замахнулась создать нам тут "космос" в животноводстве. Посмотрим, как создаем. Мы отбирали в Дании самых лучших и платили деньги. Привезли сюда - бракуем. Здесь самая минимальная должна быть отбраковка", - подчеркнул Президент.
Комплекс "Алесино" состоит из двух коровников по 400 голов, родильного отделения с цехом сухостоя, доильно-молочного блока, административно-бытового комплекса. Также имеются здание выращивания телят и молодняка, 2 здания выращивания молодняка и нетелей, навес для домиков телят профилакторного периода.
На комплексе применены перспективные для молочного скотоводства страны система содержания животных, специальные планировки помещений и интенсивные ресурсосберегающие наукоемкие технологии, созданы возможности по решению проблем ускоренного совершенствования скота молочного направления продуктивности.
Животноводство не терпит халатности
Животноводство не терпит халатности и плохого отношения. Если в хозяйстве нет хозяина, он в кабинете, а не на территории, нет чистоты, нет кормов, животные мерзнут, конечно, и результата не будет. Если хозяин и технология на месте, и удои будут как надо.
Глава государства обратил пристальное внимание на особенности содержания скота в плане обеспечения максимальной продолжительности продуктивного периода. Он заметил, что корова не должна доиться полтора-два года. Например, на президентском подворье продолжительность продуктивного периода составляет как минимум 9-12 лет. Причем коровы дают до 47 литров молока в сутки, в то время как в хозяйствах радуются и 15 литрам.
Президенту доложили и о том, как содержат телят, как ухаживают за стельными коровами, но главное (и это сильная сторона "Шипян") - как кормят животных.
Корма нужно еще и сохранить. Ямы для силоса - вполне решение, если держать их в порядке.
С учетом всех составляющих удой на ферме - почти 10 тыс. литров за год (столько дает одна корова).
Подводя итоги посещения комплекса, Президент поставил участникам семинара задачу проконтролировать содержание скота на местах: "Это очень важно. Главное - это дисциплина. Это повышает технологическую дисциплину. Нет технологии - нет молока и угробим скот. Положено по рациону - отдай. Положено, чтобы под носом корм был, значит, так должно быть".
Покажут участникам семинара и машинный двор. Тут тоже все зависит от хозяев. Опрыскиватели, распределители минеральных удобрений, плуги - все в отличном состоянии. Посевную в этом году прогнозируют раннюю.
Отдельный разговор зайдет про семена. "Шипяны" практически сразу стали элитхозом. Семена, которые они производят, используют сами и продают не только на корма.
В завершении поручение уполномоченным и помощникам. И, конечно, коснулись большой геополитики. Ситуация меняется, нужно понимать эту конъюнктуру.
"Наша задача - встряхнуть сегодня страну, чтобы, не дай бог, не было спячки. Ваша задача, говорю по-военному, - встряхните страну через вертикаль власти. В данном случае - зимовка (в животноводстве - прим. ред.) и подготовка к весеннему севу. Мы гордимся тем, что мы больше 8 млрд долларов продали сельхозпродукции. Это здорово, но мы можем это потерять. Как обычно бывает: успокоились, все хорошо - потеряли. Поэтому надо, чтобы, встряхнувшись, мы имели в этом году минимум 9 млрд долларов, а то и 10 млрд от продажи продовольствия. Продовольствие будет постоянно дорожать", - сказал глава государства.
Президент в ходе рабочей поездки прокомментировал российско-американские переговоры.
"Вы видите, как меняется обстановка политическая, которая довлела над экономикой в связи с политикой США и так далее. Но обольщаться не надо. Мы не знаем, чего хотят США. Говорю это потому, что я абсолютно погружен в эти вопросы. Мы не знаем, чего они потребуют от россиян за прекращение войны и так далее. Мне кажется, что они попробуют сейчас россиян столкнуть с китайцами. Вот этого россиянам допустить нельзя", - заявил Александр Лукашенко.
"Где-то, наверное, нам на пользу, где-то вряд ли, если туда (договорятся Путин и Трамп) вернутся все эти иностранные компании - вначале американские, а потом другие, европейские. Будет непросто конкурировать на нашем рынке. Но продовольствие будет нужно всем. Поэтому страну встряхните как положено" - подчеркнул Александр Лукашенко.
Дисциплина на местах плюс как должен быть организован процесс - все заинтересованные в курсе. Это сфера, в которой нет неважных деталей, от которой зависит и наш уровень экспорта, и продовольственная безопасность. Совсем скоро страна вступит в посевную кампанию - до календарной весны осталось всего 7 дней.