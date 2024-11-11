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Лукашенко одобрил проект соглашения о подготовке кадров для пенитенциарных служб стран СНГ
Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект соглашения о подготовке кадров для пенитенциарных служб государств - участников СНГ. Соответствующий Указ № 461 Глава государства подписал 11 декабря, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Александр Лукашенко уполномочил Министерство внутренних дел на проведение переговоров по проекту соглашения, разрешив при необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера.
Правительство уполномочено на подписание соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.
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