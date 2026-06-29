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В Венесуэле из-под завалов извлекли живых отца и сына

В Венесуэле из-под завалов извлекли живых отца и сына

В Венесуэле продолжают ликвидацию последствий мощного землетрясения. Растет число жертв и, к счастью, спасенных жизней.

Местные СМИ сообщают, что спустя четыре дня из-под завалов извлекли мужчину и его сына, а также мать с младенцем. Они госпитализированы, сейчас их состояние оценивается как стабильное. Что касается погибших, их уже 1450 человек.

Каракас оценивает ущерб и инфраструктуре. Как сообщает председатель Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес, из-за землетрясения свыше 770 зданий повреждены или разрушены.

Фото: freepik.com

Разделы:

В миреПроисшествия

Теги:

землетрясениеВенесуэла