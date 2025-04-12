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Лукашенко отметил, что не видит катастрофы для сельского хозяйства из-за апрельских заморозков

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Фото: belta.by

Погода в начале апреля была не лучшая, но катастрофы для сельского хозяйства пока нет. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 12 апреля в беседе с журналистами на республиканском субботнике, сообщила БЕЛТА.

Александра Лукашенко спросили, будет ли он менять задачи для аграриев из-за морозов, которые пришли в Беларусь в начале апреля, и будут ли какие-то послабления для агропромышленного комплекса.

"Специалисты (на следующей неделе потепление) дадут анализ, - сказал Президент. - Конечно, погода была не лучшая, но я пока катастрофы не вижу".

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