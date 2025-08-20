Лукашенко отметил, что визит Пезешкиана знаменует новый этап в развитии отношений двух стран

Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/57f1bc6d-bc41-4d5d-a168-0d3ea08acb81/conversions/4997b9d5-298a-4aee-b1af-b0805f414b38-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/57f1bc6d-bc41-4d5d-a168-0d3ea08acb81/conversions/4997b9d5-298a-4aee-b1af-b0805f414b38-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/57f1bc6d-bc41-4d5d-a168-0d3ea08acb81/conversions/4997b9d5-298a-4aee-b1af-b0805f414b38-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/57f1bc6d-bc41-4d5d-a168-0d3ea08acb81/conversions/4997b9d5-298a-4aee-b1af-b0805f414b38-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото БЕЛТА

Беларусь и Иран ведут кропотливую работу, чтобы превратить каждый новый вызов в новую возможность. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 20 августа на переговорах с Президентом Ирана Масудом Пезешкианом в широком составе, сообщает БЕЛТА.

Глава государства отметил, что визит Президента Ирана знаменует новый этап в развитии двусторонних отношений, укреплении партнерства двух стран с опорой на взаимное уважение и доверие.

"В условиях геополитической турбулентности Минск и Тегеран предпринимают последовательные и взвешенные шаги по дальнейшему развитию сотрудничества, ведут кропотливую работу, чтобы превратить каждый новый вызов в новую возможность", - подчеркнул он.

В этой связи Александр Лукашенко процитировал великого персидского философа и поэта Омара Хайяма: "Кто ищет жемчуг, должен нырнуть в глубину". "Преодолевая препятствия, мы закаляем свою волю, развиваем и строим сильные и независимые государства", - подчеркнул Президент Беларуси.

Он напомнил, что договоренность о визите Президента Ирана в Минск была достигнута на встрече лидеров двух стран осенью 2024 года в Казани на полях саммита глав государств БРИКС. Для Беларуси это мероприятие знаменательно тем, что страна официально получила статус партнера этого международного объединения. И Александр Лукашенко, пользуясь случаем, еще раз высказал слова признательности иранским друзьям за содействие Беларуси в оформлении этого статуса. Глава государства заявил о намерении продолжать традиции конструктивного партнерства и взаимной поддержки как на площадке БРИКС, так и в Движении неприсоединения и ООН.

"Уверен, активизация совместных усилий в рамках международных организаций способна оказать положительное влияние на расширение экономических связей. Важное направление - улучшение транспортной взаимосвязанности и развитие коридора "Север - Юг" при помощи ресурса ШОС", - сказал Александр Лукашенко.

Президент Беларуси также приветствовал вступление в силу Соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном. "Убежден, что оно придаст мощный импульс торгово-экономическому сотрудничеству между нашими странами, создаст дополнительные возможности для расширения номенклатуры и увеличения объемов взаимной торговли", - подчеркнул он.