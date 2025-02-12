Лукашенко отметил необходимость качественной модернизации в вопросах развития экосистемы для бизнеса

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости качественной модернизации в вопросах развития экосистемы для бизнеса.

Об этом глава государства заявил на встрече с представителями частных предприятий, информирует БЕЛТА.

Александр Лукашенко напомнил, что ранее в Беларуси были приняты такие прорывные документы, как Директива № 4 и декрет № 7, введен целый комплекс упрощений и новшеств. "Как я знаю, они были высоко оценены вами, позволили кардинально оживить инициативу предпринимательства. Вот только не могу понять, что же сдерживает эту инициативу. Хотелось бы от вас услышать это, - сказал Президент. - Да и в последние годы мы существенно продвинулись в развитии экосистемы для бизнеса: перевели в электронный формат, как вы требовали, все услуги по регистрации и ликвидации бизнеса; расширили возможности применения цифровой подписи; осовременили закон о предпринимательской деятельности, позволяющий масштабировать бизнес без лишней бюрократии. Готовы, если нужно, еще раз сделать шаг в этом направлении".

Также государство по мере возможности подставляет малому и среднему бизнесу финансовое плечо.

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"Вместе с тем любая сфера требует качественной модернизации. И, как мне докладывают, есть вопросы, на которые следует обратить самое пристальное внимание", - отметил глава государства.

Во-первых, Александр Лукашенко указал на излишнюю зарегулированность.

"После двухлетней работы правительства по оптимизации административных процедур их количество сократилось примерно до тысячи (какая-то страшная цифра). Но почти 10% относятся к строительной сфере. Мы отдельно с этим разбираемся и, думаю, разберемся. Наиболее востребованные процедуры по-прежнему не переведены в полноценный цифровой формат", - сказал глава государства.

Например, так и не создана система одного окна по таким направлениям, как внешнеэкономическая деятельность, сделка с недвижимостью, регистрация права на объекты интеллектуальной собственности. "Все это требует бумажной волокиты", - заметил Президент.

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Во-вторых, есть пробелы во всеобъемлющей оценке регулирующего воздействия отдельных правовых актов.

"Этот институт, который мы ввели еще в 2019 году, сегодня работает недостаточно эффективно. Хотя договаривались, что по каждому правовому акту будет должным образом просчитана реальная польза (или вред) вводимых новшеств для всей экономики. Такая оценка должна иметь силу не ниже юридической оценки правовых актов", - требует глава государства.

В-третьих, среди вопросов, на которые сейчас нужно обратить особое внимание, глава государства назвал декриминализацию экономических рисков.

Александр Лукашенко отметил, что среди предпринимателей, как и в любой другой сфере, попадаются недобросовестные дельцы, и единичные случаи бросают тень недоверия на все бизнес-сообщество. "Но я хочу подчеркнуть: никаких искусственных барьеров из-за нескольких жуликов государство возводить не будет. Ко всему нужно подходить, опираясь на прагматичность и здравый смысл", - заявил глава государства.

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"Думаю, что и мы должны исходить исключительно из интересов своей экономики. Власть в равной степени заинтересована, чтобы частный и государственный секторы, а также иностранные предприятия работали на общее благо людей и страны, - подчеркнул Президент. - Это говорит о том, что мы должны поставить в равные условия частные и государственные формы собственности предприятий. В равные условия".

Обращаясь к участникам мероприятия, Президент спросил, какие факторы, по их мнению, сдерживают развитие частного сектора экономики, что мешает предпринимателям масштабно, многократно наращивать инвестиции, расширять производство, создавать высокодоходные рабочие места, особенно в регионах. Ведь, по словам Александра Лукашенко, очевидно, что нельзя всех собирать в Минске, потому что такая концентрация трудовых кадров в одном городе создаст, безусловно, очень некомфортные условия для жизни.

"Я очень рассчитываю на ваше активное участие и честный диалог", - сказал глава государства.

Касаясь вопроса подготовки к встрече с представителями частных предприятий, Президент обратил внимание премьер-министра Романа Головченко и первого вице-премьера Николая Снопкова на отсутствие активной деятельности со стороны Совета по развитию предпринимательства, который, по мнению Александра Лукашенко, должен был бы собраться, обсудить проблемы частного сектора и вопросы, требующие разрешения на уровне Президента, донести до главы государства.

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Александр Лукашенко, обращаясь к участникам встречи, предложил им высказаться по поводу наиболее актуальных для частного бизнеса проблем, выступить с предложениями о дальнейшем развитии экосистемы для бизнеса. "Есть вопросы - обозначайте их, - подчеркнул глава государства. - И пусть другие, кто не попал сюда с вами, спросят, если вы посидите и разойдетесь, боясь обозначить ту или иную проблему". При этом Президент обратил внимание, что отношение к представителям частных предприятий со стороны представителей государства должно быть соответствующим. А если вдруг случится так, что кто-то "накатил" или лишний раз пришел, оскорбил, то это не должно оставаться без внимания. "Вы доведите до меня (у нас это несложно сделать), и тогда разборки будут железобетонно. Никто никого не должен оскорблять и унижать", - заявил Александр Лукашенко.

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