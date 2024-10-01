Лукашенко отметил весомый вклад 361-й базы охраны и обслуживания в укрепление военной безопасности

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов 361-й базы охраны и обслуживания - центральных органов военного управления - с 80-летием подразделения, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что история воинской части берет начало с формирования в 1944 году 6-го отдельного батальона охраны полевого управления, который в годы Великой Отечественной войны выполнял ответственные боевые задачи по охране и обороне штаба 3-го Белорусского фронта.

"В летописи воинской части запечатлен победный путь от Смоленска до Восточной Пруссии, а также участие в стратегической наступательной операции "Багратион". О мужестве и героизме солдат и офицеров, проявленных в эти суровые годы, свидетельствует заслуженный орден Красной Звезды на Боевом Знамени базы. Нынешнее поколение военнослужащих продолжает славные традиции своих героических предков, образцово выполняя возложенные на воинскую часть задачи", - говорится в поздравлении.

Президент выразил убеждение, что и впредь, непрерывно повышая свой уровень выучки, личный состав базы будет вносить весомый вклад в укрепление военной безопасности Отечества.