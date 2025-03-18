Лукашенко: Пакистан пользуется заслуженным авторитетом и играет важную роль в мировых процессах

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Исламской Республики Пакистан Асифа Али Зардари и Премьер-министра Шахбаза Шарифа с Днем Пакистана. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"На протяжении своей истории ваша страна демонстрировала стойкость, мужество и стремление к самостоятельности. Современный Пакистан пользуется заслуженным авторитетом и является влиятельным участником международного сообщества, играет важную роль в мировых политических и экономических процессах. Республика Беларусь рассматривает Исламскую Республику Пакистан как одного из главных партнеров в Азии и остается неизменно заинтересованной в углублении двусторонних отношений", - говорится в послании Президенту Пакистана.

В поздравлении Шахбазу Шарифу Александр Лукашенко отметил, что День Пакистана символизирует зарождение на перекрестке главных торговых путей Великой Азии независимого государства.