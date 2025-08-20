Лукашенко - Пезешкиану: Мы готовы к обсуждению любых вопросов, закрытых тем у нас нет

Фото sb.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f8fcb60d-f228-40e5-aee3-90e0f6630277/conversions/55b7e717-eaf6-48bb-ad8a-5f44c053c503-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f8fcb60d-f228-40e5-aee3-90e0f6630277/conversions/55b7e717-eaf6-48bb-ad8a-5f44c053c503-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f8fcb60d-f228-40e5-aee3-90e0f6630277/conversions/55b7e717-eaf6-48bb-ad8a-5f44c053c503-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f8fcb60d-f228-40e5-aee3-90e0f6630277/conversions/55b7e717-eaf6-48bb-ad8a-5f44c053c503-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото sb.by

Беларусь готова к обсуждению с Ираном любых вопросов - от сотрудничества в поставках продовольствия до военно-технической сферы. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 20 августа на переговорах с Президентом Ирана Масудом Пезешкианом в узком составе, сообщает БЕЛТА.

Глава государства тепло приветствовал высокого гостя, заметив, что его визит в Беларусь изначально планировался на июнь этого года. "В силу непредвиденных обстоятельств он был немного перенесен. Но, тем не менее, он не стал менее значимым, - сказал Александр Лукашенко. - Вы были и остаетесь нашими друзьями. Мы привержены исполнению всех наших обязательств, которые мы взяли на себя перед иранской республикой. Вы приехали к своим друзьям, и вы должны чувствовать себя здесь как у своих друзей. Если у нас и будет какое-то невыполнение тех условий, по которым мы договорились, думаю, мы обсудим эти вопросы сегодня в откровенной и дружеской беседе".

Александр Лукашенко также упомянул про свои визиты в Тегеран, которые, по его словам, были наполнены радушием, и встречи с Верховным лидером Ирана Али Хаменеи, которому Президент попросил передать самые теплые дружеские пожелания.

Возвращаясь к повестке переговоров, глава государства подчеркнул: "Мы готовы к обсуждению любых вопросов, закрытых тем у нас нет. Мы готовы с вами сотрудничать (по всем вопросам. - Прим. ред.): по вопросам обеспечения продовольствием вашей страны и до военно-технического сотрудничества. Еще раз подчеркиваю: здесь нет никаких секретов. Мы не дружим против кого-то, мы все делаем во благо наших народов - иранского и белорусского народов".