3.69 BYN
2.98 BYN
3.48 BYN
Лукашенко - Пезешкиану: Мы готовы к обсуждению любых вопросов, закрытых тем у нас нет
Беларусь готова к обсуждению с Ираном любых вопросов - от сотрудничества в поставках продовольствия до военно-технической сферы. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 20 августа на переговорах с Президентом Ирана Масудом Пезешкианом в узком составе, сообщает БЕЛТА.
Глава государства тепло приветствовал высокого гостя, заметив, что его визит в Беларусь изначально планировался на июнь этого года. "В силу непредвиденных обстоятельств он был немного перенесен. Но, тем не менее, он не стал менее значимым, - сказал Александр Лукашенко. - Вы были и остаетесь нашими друзьями. Мы привержены исполнению всех наших обязательств, которые мы взяли на себя перед иранской республикой. Вы приехали к своим друзьям, и вы должны чувствовать себя здесь как у своих друзей. Если у нас и будет какое-то невыполнение тех условий, по которым мы договорились, думаю, мы обсудим эти вопросы сегодня в откровенной и дружеской беседе".
Александр Лукашенко также упомянул про свои визиты в Тегеран, которые, по его словам, были наполнены радушием, и встречи с Верховным лидером Ирана Али Хаменеи, которому Президент попросил передать самые теплые дружеские пожелания.
Возвращаясь к повестке переговоров, глава государства подчеркнул: "Мы готовы к обсуждению любых вопросов, закрытых тем у нас нет. Мы готовы с вами сотрудничать (по всем вопросам. - Прим. ред.): по вопросам обеспечения продовольствием вашей страны и до военно-технического сотрудничества. Еще раз подчеркиваю: здесь нет никаких секретов. Мы не дружим против кого-то, мы все делаем во благо наших народов - иранского и белорусского народов".
Как сообщалось, визит Президента Ирана в Беларусь изначально планировался на июнь этого года, в тот же период, когда в Минске проходили Евразийский экономический форум и заседание Высшего Евразийского экономического совета. Президент Ирана должен был впервые присутствовать там в качестве представителя государства - наблюдателя при ЕАЭС. Однако ввиду известных обстоятельств - очередного витка военной эскалации в регионе и нанесения ударов по ядерной инфраструктуре Ирана - Масуд Пезешкиан не смог прилететь в Минск. Но направил видеообращение участникам ЕАЭС.