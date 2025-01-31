Лукашенко пообещал в нынешней пятилетке науке уделить более пристальное внимание

"Я очень уважаю труд ученых, преклоняюсь перед трудом ученых. Насколько это возможно, понимая, что без науки никак, помогал ученым. В этой пятилетке внимание будет еще пристальнее. Но это внимание не так - огулом и чохом. Я сказал, чему больше будем уделять внимание - то, что требуется на рынке сегодня и в обществе (не только в нашем), то мы и будем поддерживать. То, что приносит деньги, средства. И как бы ни было трудно, мы последние деньги отдадим для ученых, но нужен результат. Без результата никакой поддержки быть не может", - заявил белорусский лидер.