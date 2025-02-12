Лукашенко пояснил, какие бизнесмены могут получить "индульгенцию" от проверок

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с представителями частных предприятий предложил сформировать перечень добропорядочных бизнесменов, пишет БЕЛТА.

"По поводу проверок этих и прочего. Давайте подумаем о том, чтобы составить список порядочных бизнесменов. Добросовестных. Давайте сделаем и опубликуем его. Появились еще два человека - добавим. Но дадим команду Комитету госконтроля и прочее, чтобы они приходили к вам, интересовались, и налоговики даже, один раз в три года. Но там должно быть все железобетонно. Потому что сегодня не нарушали, завтра - нарушили, - сказал глава государства. - Мы готовы с вашей подачи: вот список, я его подпишу и передам контролирующим и прочим органам. Никто к вам не придет. Еще добавились порядочные люди, которые не нарушают, к которым прицепиться не к чему, - мы их туда добавим".

Александр Лукашенко обратил внимание, что в вопросе контроля частного бизнеса нужно понимать, что если речь идет о равных условиях с государственными предприятиями, то и контроль должен быть аналогичный. "Так мы контролируем, да еще как. Ну так и вас будем контролировать, если вы этого заслуживаете. Так в любом государстве. Но в то же время, подчеркиваю, мы готовы не контролировать. Как договоримся. Если вы будете налоги уплачивать. Это - главное. И не будете обижать людей - обычных рабочих, крестьян, которые у вас работают. Это главные два условия", - заявил Президент.