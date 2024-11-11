Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил христиан Беларуси, празднующих Рождество Христово 25 декабря. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Этот праздник вселяет в наши души веру в силу любви и человечности. Добрыми делами и поступками, неустанной заботой о ближних мы восполняем свои духовные силы и приобщаемся к вечным истинам", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что в такие дни по-особому воспринимается значимость мира и согласия, искренности и взаимопонимания. "Уверен, что почитание христианских ценностей будет и дальше содействовать укреплению единства на белорусской земле", - подчеркнул Президент.

Поздравление Президента Беларуси с Рождеством Христовым

Христианам Беларуси, празднующим Рождество Христово 25 декабря

Дорогие соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым.

Этот праздник вселяет в наши души веру в силу любви и человечности. Добрыми делами и поступками, неустанной заботой о ближних мы восполняем свои духовные силы и приобщаемся к вечным истинам.

В такие дни по-особому воспринимается значимость мира и согласия, искренности и взаимопонимания. Уверен, что почитание христианских ценностей будет и дальше содействовать укреплению единства на белорусской земле.

Пусть торжество рождения Спасителя подарит благоденствие вашим семьям, принесет тепло и уют в каждый дом.

Александр Лукашенко,