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Лукашенко поздравил христиан Беларуси, празднующих Рождество Христово 25 декабря

Лукашенко поздравил христиан Беларуси, празднующих Рождество Христово 25 декабря

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил христиан Беларуси, празднующих Рождество Христово 25 декабря. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Этот праздник вселяет в наши души веру в силу любви и человечности. Добрыми делами и поступками, неустанной заботой о ближних мы восполняем свои духовные силы и приобщаемся к вечным истинам", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что в такие дни по-особому воспринимается значимость мира и согласия, искренности и взаимопонимания. "Уверен, что почитание христианских ценностей будет и дальше содействовать укреплению единства на белорусской земле", - подчеркнул Президент.

Поздравление Президента Беларуси с Рождеством Христовым

Христианам Беларуси, празднующим Рождество Христово 25 декабря

Дорогие соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым.

Этот праздник вселяет в наши души веру в силу любви и человечности. Добрыми делами и поступками, неустанной заботой о ближних мы восполняем свои духовные силы и приобщаемся к вечным истинам.

В такие дни по-особому воспринимается значимость мира и согласия, искренности и взаимопонимания. Уверен, что почитание христианских ценностей будет и дальше содействовать укреплению единства на белорусской земле.

Пусть торжество рождения Спасителя подарит благоденствие вашим семьям, принесет тепло и уют в каждый дом.

Александр Лукашенко,

25 декабря 2024 г.

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