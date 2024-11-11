Лукашенко поздравил коллектив Городейского сахарного комбината с 65‑летием предприятия

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов Городейского сахарного комбината с 65-летием со дня образования предприятия. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Сладкая история предприятия началась накануне нового, 1961 года, когда была сварена первая партия городейского сахара. Эти два слова стали одним из самых узнаваемых отечественных продовольственных брендов, любимых в Беларуси и далеко за ее пределами", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что Городейский сахарный комбинат, будучи градообразующим предприятием, год за годом уверенно набирает мощь, открывая принципиально новые направления: производство соков, джемов, конфитюров, овощной продукции и фруктово-ягодных полуфабрикатов, а также обеспечивает работу собственной сети магазинов "СахарОК" и филиала - крупного сельхозпроизводителя "ПИК-Лесное".

"Убежден, что и в дальнейшем вы будете достойно решать масштабные задачи, которые стоят перед комбинатом, и вносить значимый вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны", - подчеркнул Президент.