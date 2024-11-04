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Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой Венской Краснознаменной бригады с 45-летием со дня ее образования, сообщает БЕЛТА.
"Героические традиции легендарной крылатой пехоты ковались на полях сражений Великой Отечественной войны, а воинов-десантников всегда отличали высокий профессионализм и мужество, невероятные стойкость и отвага. Все эти качества в полной мере присущи каждому из вас", - говорится в поздравлении.
Глава государства также отметил важность того, что сейчас, успешно решая самые сложные учебно-боевые задачи по обеспечению национальных интересов Беларуси, десантники свято хранят память о подвигах фронтовиков и ветеранов, честно и с достоинством выполнявших свой воинский долг в Афганистане.
"Убежден, что военнослужащие бригады и впредь будут оставаться образцом преданного служения стране и надежными защитниками мирного труда нашего народа", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Президент пожелал личному составу и ветеранам 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой Венской Краснознаменной бригады крепкого здоровья, счастья, благополучия, мирного неба и новых успехов в ратном труде на благо родной Беларуси.
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