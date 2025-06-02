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Лукашенко поздравил народ Италии с Днем провозглашения Республики
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Италии с главным государственным праздником - Днем провозглашения Итальянской Республики. Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Для белорусов Италия - это прежде всего страна с уникальной историей и неповторимой культурой, богатой природой, открытыми и гостеприимными людьми, неравнодушными к чужой беде", - говорится в поздравлении.
Глава государства отметил, что отношения между народами Беларуси и Италии являются примером искренней дружбы, которая имеет прочный фундамент. "Вместе мы сумели построить крепкие и многогранные связи в разных сферах, - подчеркнул Президент. - Уверен, несмотря на географическое расстояние и сложную геополитическую ситуацию, мы останемся добрыми партнерами, заинтересованными в поддержании и развитии всестороннего сотрудничества".
Александр Лукашенко пожелал всем жителям Италии мира, согласия и процветания.