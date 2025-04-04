Лукашенко поздравил Роберта Фицо с 80-й годовщиной освобождения Братиславы от нацистской оккупации

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Премьер-министра Словакии Роберта Фицо со знаменательной датой - 80-й годовщиной освобождения Братиславы от нацистской оккупации, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что это важное событие общей истории символизирует мужество и самоотверженность воинов, которые сражались не только за независимость своей Родины, но и за освобождение всей Европы от коричневой чумы.

"Мы высоко ценим, что в Словацкой Республике сохраняется память о тех, кто погиб в упорной борьбе за мир и свободу, а также о славном подвиге советского и словацкого народов", - говорится в поздравлении.

Президент выразил уверенность, что уважение к исторической правде останется прочной основой для развития дружественных отношений Минска и Братиславы.