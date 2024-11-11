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Лукашенко поздравил с Днем Независимости премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил премьер-министра Мьянмы, председателя Государственного административного совета этой страны Мин Аун Хлайна с Днем Независимости. Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
"За 77 лет, которые прошли со дня избавления от колониального гнета, ваша страна, несмотря на все испытания, достигла значительных успехов в политическом и социально-экономическом развитии, становлении суверенного и самостоятельного государства", - говорится в поздравлении.
Глава государства подтвердил заинтересованность в быстрой реализации значительного потенциала сотрудничества Беларуси и Мьянмы в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной отраслях, выявлении новых возможностей для сближения двух стран.
"Буду рад приветствовать Вас в Минске, чтобы обсудить приоритетные вопросы двусторонней и международной повесток дня", - отметил Президент.
Александр Лукашенко пожелал Мин Аун Хлайну крепкого здоровья и дальнейших успехов, а жителям Мьянмы - мира и прогресса.
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