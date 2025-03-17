Лукашенко поздравил военнослужащих и ветеранов внутренних войск с их праздником

Фото: пресс-служба внутренних войск news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d11718b4-87a7-4d85-8a0c-c51a97288dc2/conversions/3992d017-242d-4cab-835d-42cac035336a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d11718b4-87a7-4d85-8a0c-c51a97288dc2/conversions/3992d017-242d-4cab-835d-42cac035336a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d11718b4-87a7-4d85-8a0c-c51a97288dc2/conversions/3992d017-242d-4cab-835d-42cac035336a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d11718b4-87a7-4d85-8a0c-c51a97288dc2/conversions/3992d017-242d-4cab-835d-42cac035336a-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: пресс-служба внутренних войск

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил военнослужащих и ветеранов внутренних войск с днем внутренних войск Министерства внутренних дел. Об этом сообщает БЕЛТА.

"Вся более чем вековая история внутренних войск - это верное служение стране и народу, а ее наиболее яркими страницами являются героическая борьба с внешним и внутренним врагом во время иностранной военной интервенции и Великой Отечественной войны, участие в налаживании мирной жизни в послевоенные годы, наведение правопорядка в лихие девяностые, недопущение дестабилизации обстановки в стране в XXI веке", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что сегодня внутренние войска представляют собой боеспособное воинское формирование, оснащенное профессиональными кадрами, современной техникой и вооружением, которое ежедневно обеспечивает правопорядок на улицах городов, задерживает и конвоирует преступников, охраняет особо важные государственные объекты и исправительные учреждения, обезвреживает взрывные устройства и боеприпасы, противодействует незаконным вооруженным формированиям.

"Отличительными качествами каждого воина внутренних войск являются верность присяге, мужество и высокое боевое мастерство, - подчеркнул Президент. - Отдельные слова признательности ветеранам, которые и сегодня поддерживают тесную связь с воинскими коллективами и активно занимаются патриотическим воспитанием молодежи".

Глава государства поблагодарил военнослужащих за службу, пожелав им и их семьям крепкого здоровья, мира, благополучия и новых успехов в деле служения родной Беларуси.

Поздравление Президента Беларуси с днем внутренних войск Министерства внутренних дел

Военнослужащим и ветеранам внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Беларусь

Уважаемые товарищи!

Поздравляю вас с днем внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Беларусь.

Вся более чем вековая история внутренних войск - это верное служение стране и народу, а ее наиболее яркими страницами являются героическая борьба с внешним и внутренним врагом во время иностранной военной интервенции и Великой Отечественной войны, участие в налаживании мирной жизни в послевоенные годы, наведение правопорядка в лихие девяностые, недопущение дестабилизации обстановки в стране в двадцать первом веке.

Сегодня внутренние войска представляют собой боеспособное воинское формирование, оснащенное профессиональными кадрами, современной техникой и вооружением, которое ежедневно обеспечивает правопорядок на улицах наших городов, задерживает и конвоирует преступников, охраняет особо важные государственные объекты и исправительные учреждения, обезвреживает взрывные устройства и боеприпасы, противодействует незаконным вооруженным формированиям.

Отличительными качествами каждого воина внутренних войск являются верность присяге, мужество и высокое боевое мастерство.

Отдельные слова признательности ветеранам, которые и сегодня поддерживают тесную связь с воинскими коллективами и активно занимаются патриотическим воспитанием молодежи.

Благодарю за службу!

Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, мира, благополучия и новых успехов в деле служения нашей родной Беларуси.