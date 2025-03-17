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Лукашенко поздравил военнослужащих и ветеранов внутренних войск с их праздником
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил военнослужащих и ветеранов внутренних войск с днем внутренних войск Министерства внутренних дел. Об этом сообщает БЕЛТА.
"Вся более чем вековая история внутренних войск - это верное служение стране и народу, а ее наиболее яркими страницами являются героическая борьба с внешним и внутренним врагом во время иностранной военной интервенции и Великой Отечественной войны, участие в налаживании мирной жизни в послевоенные годы, наведение правопорядка в лихие девяностые, недопущение дестабилизации обстановки в стране в XXI веке", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко отметил, что сегодня внутренние войска представляют собой боеспособное воинское формирование, оснащенное профессиональными кадрами, современной техникой и вооружением, которое ежедневно обеспечивает правопорядок на улицах городов, задерживает и конвоирует преступников, охраняет особо важные государственные объекты и исправительные учреждения, обезвреживает взрывные устройства и боеприпасы, противодействует незаконным вооруженным формированиям.
"Отличительными качествами каждого воина внутренних войск являются верность присяге, мужество и высокое боевое мастерство, - подчеркнул Президент. - Отдельные слова признательности ветеранам, которые и сегодня поддерживают тесную связь с воинскими коллективами и активно занимаются патриотическим воспитанием молодежи".
Глава государства поблагодарил военнослужащих за службу, пожелав им и их семьям крепкого здоровья, мира, благополучия и новых успехов в деле служения родной Беларуси.
Поздравление Президента Беларуси с днем внутренних войск Министерства внутренних дел
Военнослужащим и ветеранам внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Беларусь
Уважаемые товарищи!
Поздравляю вас с днем внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Беларусь.
Вся более чем вековая история внутренних войск - это верное служение стране и народу, а ее наиболее яркими страницами являются героическая борьба с внешним и внутренним врагом во время иностранной военной интервенции и Великой Отечественной войны, участие в налаживании мирной жизни в послевоенные годы, наведение правопорядка в лихие девяностые, недопущение дестабилизации обстановки в стране в двадцать первом веке.
Сегодня внутренние войска представляют собой боеспособное воинское формирование, оснащенное профессиональными кадрами, современной техникой и вооружением, которое ежедневно обеспечивает правопорядок на улицах наших городов, задерживает и конвоирует преступников, охраняет особо важные государственные объекты и исправительные учреждения, обезвреживает взрывные устройства и боеприпасы, противодействует незаконным вооруженным формированиям.
Отличительными качествами каждого воина внутренних войск являются верность присяге, мужество и высокое боевое мастерство.
Отдельные слова признательности ветеранам, которые и сегодня поддерживают тесную связь с воинскими коллективами и активно занимаются патриотическим воспитанием молодежи.
Благодарю за службу!
Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, мира, благополучия и новых успехов в деле служения нашей родной Беларуси.
Александр Лукашенко
18 марта 2025 г.