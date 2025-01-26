Лукашенко поздравил всех причастных с Днем белорусской науки

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил деятелей науки, работников научно-исследовательских институтов и учреждений высшего образования с Днем белорусской науки. Об этом сообщает БЕЛТА.

"История родной земли славится именами ученых, которые во все времена самоотверженно и ответственно трудились во имя прогресса, укрепляли интеллектуальный потенциал нации, - говорится в поздравлении. - Благодаря накопленному опыту, преемственности научных школ, внедрению современных передовых технологий Беларусь является высокоразвитой страной, сохраняет за собой ведущие позиции на международной арене в различных областях научно-технической и инновационной деятельности".

Глава государства обратил внимание, что именно наука дает импульс развитию экономики и общества, обеспечивая безопасность и суверенитет, создавая прочную основу для комфортной и спокойной жизни миллионов граждан. "Во многом от результатов труда ученых зависит не только благосостояние, но и будущее нашей Родины", - заметил Президент.

Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что белорусской науке под силу выполнение самых амбициозных задач и реализация самых смелых идей, если каждый будет и впредь работать на результат, оперативно реагировать на происходящие изменения и постоянно двигаться вперед.

"Крепкого вам здоровья, счастья, мира, новых научных свершений на благо родной Беларуси", - пожелал глава государства.

Поздравление Президента с Днем белорусской науки

Президент Республики Беларусь

Деятелям науки, работникам научно-исследовательских институтов и учреждений высшего образования

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днем белорусской науки.

История родной земли славится именами ученых, которые во все времена самоотверженно и ответственно трудились во имя прогресса, укрепляли интеллектуальный потенциал нации.

Благодаря накопленному опыту, преемственности научных школ, внедрению современных передовых технологий Беларусь является высокоразвитой страной, сохраняет за собой ведущие позиции на международной арене в различных областях научно-технической и инновационной деятельности.

Именно наука дает импульс развитию экономики и общества, обеспечивая безопасность и суверенитет, создавая прочную основу для комфортной и спокойной жизни миллионов граждан. Во многом от результатов труда ученых зависит не только благосостояние, но и будущее нашей Родины.

Убежден, белорусской науке под силу выполнение самых амбициозных задач и реализация самых смелых идей, если каждый из вас и впредь будет работать на результат, оперативно реагировать на происходящие изменения и постоянно двигаться вперед.

Крепкого вам здоровья, счастья, мира, новых научных свершений на благо родной Беларуси.