Лукашенко поздравил зарубежных лидеров с наступлением Ураза-байрама

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравления зарубежным лидерам в связи с завершением священного месяца Рамадан и наступлением праздника Ураза-байрам (Ид аль-Фитр).

В поздравительных посланиях Президенту ОАЭ Мухаммеду бен Заиду аль-Нахайяну, вице-президенту, премьер-министру ОАЭ и правителю эмирата Дубай Мухаммеду бен Рашиду аль-Мактуму, а также Наследному принцу Абу-Даби, председателю Исполнительного совета Абу-Даби Халеду бен Мухаммеду бен Заиду аль-Нахайяну Александр Лукашенко отметил, что этот праздник объединяет людей вокруг идеалов взаимного уважения, стремления к согласию, милосердия, сдержанности и ответственности.

"Эти универсальные ценности имеют большое значение и для Республики Беларусь, которая последовательно выступает за развитие диалога между культурами и цивилизациями, а также за объединение усилий ради мира и стабильности", - подчеркнул глава государства.

В поздравлении Султану Омана Хайсаму бен Тареку Аль Саиду с праздником Ид аль-Фитр Президент Беларуси отметил: "Этот день, который означает завершение святого месяца Рамадан, несет глубокий смысл духовного очищения и милосердия. Он подчеркивает важность уважения и поддержки - тех вечных ценностей, которые лежат в основе человеческих отношений и настоящего партнерства между государствами".

Александр Лукашенко подчеркнул, что доверительный диалог, установившийся между лидерами двух стран, стал важным этапом в развитии дружественных и взаимоуважительных белорусско-оманских связей.

Обращаясь к Королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель Азизу аль-Сауду, Наследному принцу и премьер-министру Мухаммеду бен Сальману бен Абдель Азизу аль-Сауду, Александр Лукашенко отметил, что этот праздник является воплощением стойкости, внутренней силы, покоя, тепла и гармонии, укрепляет веру и направляет на добрые дела.

"Уверен, ваша страна продолжит прикладывать значительные усилия для установления прочного мира и устойчивого развития всего региона на принципах гуманизма и братской солидарности", - говорится в поздравлении.

Обращаясь к Эмиру Государства Катар Тамиму бен Хамаду аль-Тани и заместителю Эмира Абдалле бен Хамаду аль-Тани, Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь придает большое значение развитию дружественных и взаимовыгодных отношений с этой страной. "Мы ценим достигнутый уровень двустороннего сотрудничества и готовы к его расширению в различных отраслях для укрепления партнерства между Минском о Дохой", - говорится в поздравлениях.

В посланиях в адрес Президента Пакистана Асифа Али Зардари и премьер-министра Шахбаза Шарифа глава белорусского государства обратил внимание на глубокое значение праздника, который подчеркивает важность духовных ценностей, почитания и поддержки, являющихся основой человеческих отношений и сотрудничества между странами.

"Разделяя заложенные в этом празднике духовные идеалы взаимного уважения, согласия и солидарности, Республика Беларусь последовательно укрепляет отношения дружбы и партнерства с Турецкой Республикой", - говорится в поздравлении Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что дальнейшее развитие межгосударственного диалога и практического сотрудничества будет служить интересам граждан обеих стран, способствовать поддержанию стабильности на евразийском пространстве.