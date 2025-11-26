3.70 BYN
Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Бишкек: первым пунктом значилась рабочая встреча с Путиным
Президент Беларуси прибыл с рабочим визитом в Кыргызскую Республику, где примет участие в заседании Совета коллективной безопасности - Организации Договора о коллективной безопасности. Борт номер один совершил посадку в аэропорту Бишкека.
Церемониал по всем правилам дипломатического протокола, но с белорусским акцентом от хора Кыргызского национального академического театра оперы и балета.
Президент Беларуси примет участие в саммите ОДКБ
В ходе саммита лидеры стран ОДКБ рассмотрят проблемы международной и региональной безопасности. В своем выступлении Александр Лукашенко выскажется по актуальным вопросам обеспечения коллективной безопасности на евразийском пространстве, обозначит направления, которые требуют особого внимания партнеров.
В числе документов, которые предстоит принять, итоговая декларация Совета коллективной безопасности, решения, касающиеся обеспечения текущей деятельности организации, укрепления сотрудничества в противодействии незаконному обороту наркотиков и незаконной миграции.
Рабочая встреча президентов Беларуси и России в Бишкеке
26 ноября в программе визита первым пунктом значится рабочая встреча с президентом России Владимиром Путиным. На повестке как вопросы двустороннего трека, так и международного. В частности, речь шла об урегулировании украинского конфликта.
Александр Лукашенко, Президент Беларуси: "Во-первых, спасибо, что нашли время выполнить обещание. Мы договорились заранее с Вами, что в это время встретимся. Знаю, что у Вас нелегкие были дни. Все-таки официальный визит - это всегда нагрузка приличная. Тем не менее, как Вы правильно сказали, всегда есть не просто о чем-то поговорить, есть вопросы, которые надо обсудить, для дальнейшего принятия решения посоветоваться по некоторым вопросам. Хотя их меньше не становится, все серьезнее и серьезнее. Поэтому я готов к тому, чтобы обсудить вопросы, которые злободневны для России и Беларуси".
Президент Беларуси посетит ряд стран дальнего зарубежья
После визита в Кыргызстан Президент Беларуси посетит ряд стран дальнего зарубежья. География большой поездки главы государства охватывает Юго-Восточную Азию, Ближний Восток и Северную Африку. Запланирована насыщенная программа, включающая переговоры на высшем уровне и подписание международных документов.