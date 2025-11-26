Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Бишкек: первым пунктом значилась рабочая встреча с Путиным

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: "Во-первых, спасибо, что нашли время выполнить обещание. Мы договорились заранее с Вами, что в это время встретимся. Знаю, что у Вас нелегкие были дни. Все-таки официальный визит - это всегда нагрузка приличная. Тем не менее, как Вы правильно сказали, всегда есть не просто о чем-то поговорить, есть вопросы, которые надо обсудить, для дальнейшего принятия решения посоветоваться по некоторым вопросам. Хотя их меньше не становится, все серьезнее и серьезнее. Поэтому я готов к тому, чтобы обсудить вопросы, которые злободневны для России и Беларуси".