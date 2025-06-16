Лукашенко проведет выездной семинар по вопросам АПК

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Выездной семинар-совещание с участием Президента Беларуси Александра Лукашенко пройдет 17 июня в Минском районе, сообщает БЕЛТА.

Мероприятие пройдет на базе одного из молочно-товарных комплексов филиала "Острошицкий Городок" ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский".

Главе государства и участникам семинара доложат о производственной деятельности ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский" и передовом опыте строительства молочно-товарных комплексов на примере МТК "Селище-2". Речь пойдет о комплексном подходе к повышению сохранности крупного рогатого скота и обеспечению роста его продуктивности.

Участники мероприятия ознакомятся с условиями содержания молочного скота на МТК, технологией кормления и доения крупного рогатого скота, современными способами внесения жидких органических удобрений.

В числе участников семинара-совещания - председатели облисполкомов и их первые заместители, уполномоченные представители главы государства в регионах, помощники Президента - инспекторы по областям.