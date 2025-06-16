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Лукашенко проведет выездной семинар по вопросам АПК
Выездной семинар-совещание с участием Президента Беларуси Александра Лукашенко пройдет 17 июня в Минском районе, сообщает БЕЛТА.
Мероприятие пройдет на базе одного из молочно-товарных комплексов филиала "Острошицкий Городок" ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский".
Главе государства и участникам семинара доложат о производственной деятельности ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский" и передовом опыте строительства молочно-товарных комплексов на примере МТК "Селище-2". Речь пойдет о комплексном подходе к повышению сохранности крупного рогатого скота и обеспечению роста его продуктивности.
Участники мероприятия ознакомятся с условиями содержания молочного скота на МТК, технологией кормления и доения крупного рогатого скота, современными способами внесения жидких органических удобрений.
В числе участников семинара-совещания - председатели облисполкомов и их первые заместители, уполномоченные представители главы государства в регионах, помощники Президента - инспекторы по областям.
Мероприятие в подобном формате выездного семинара по тематике сельского хозяйства с участием главы государства проходило также в феврале этого года. Оно было организовано в Смолевичском районе Минской области на базе сельхозпредприятия "Шипяны-АСК". Тогда обсуждались различные практические аспекты кормления и содержания крупного рогатого скота в зимне-стойловый период, подготовка основных видов сельскохозяйственной техники к весенним полевым работам, новые сорта сельскохозяйственных культур и регламенты их возделывания.