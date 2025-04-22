Лукашенко работает в Шклове. Какие вопросы в центре внимания белорусского лидера

Первый объект, на который приехал глава государства, это агросервис, где ведется масштабная реконструкция. Старые здания сносят, чтобы на их месте уже к ноябрю текущего года создать современные комфортные условия для ремонта и обслуживания широкого шлейфа сельскохозяйственной техники и оборудования.