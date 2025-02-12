Лукашенко рассказал, что является одним из приоритетов в Беларуси для комфортной бизнес-среды

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал развитие в Беларуси комфортной бизнес-среды одним из приоритетов государственной экономической политики.

Об этом глава государства заявил на встрече с представителями частных предприятий, пишет БЕЛТА.

"Я пригласил сегодня вас для того, чтобы поговорить о насущных проблемах, если они есть, или вопросах, которые нужно решать нашим частным сообществом. Притом прошу обратить внимание прежде всего чиновников (в правительстве и Администрации): у нас здесь нет негосударственных предприятий. У нас в стране есть частной и государственной формы собственности предприятия. Негосударственных людей здесь нет", - подчеркнул глава государства.

Говоря об участниках встречи, Александр Лукашенко рассказал, что просил пригласить успешно работающих предпринимателей. "Потому что кто как не вы, прошедшие, как некоторые говорят, все прелести и ад предпринимательской деятельности, знаете, что нужно для развития частного бизнеса и предпринимательства в Беларуси, - отметил Президент. - Вместе с вами я имею возможность сегодня обсудить пути дальнейшего развития предпринимательства. Вы все имеете солидный опыт работы и на внутреннем, и на внешних рынках. Прошли через преодоление постковидных последствий, научились справляться с санкционным давлением со стороны недружественных нам стран, другими барьерами. Ответственно ведете собственное дело и при этом занимаетесь благотворительностью".

Александр Лукашенко отметил, что частный бизнес занимает немалую долю белорусской экономики. Этот сектор формирует половину ВВП, обеспечивает 37 % промышленного производства, именно на него приходится треть всех инвестиций.