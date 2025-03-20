Лукашенко рассказал о ключевых направлениях в сотрудничестве Беларуси и Пакистана

Главными направлениями сотрудничества межу Беларусью и Пакистаном остаются экономика и взаимная торговля. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал журналистам 11 апреля по итогам переговоров с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом в Минске, сообщает БЕЛТА.

Глава государства отметил, что переговоры прошли в теплой и доверительной атмосфере. Лидеры двух стран обсудили широкий спектр вопросов, обменялись мнениями по международным и региональным проблемам.