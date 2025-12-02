3.73 BYN
Лукашенко с официальным визитом в Алжире - чего ждать от переговоров на высшем уровне
Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Алжирскую Народную Демократическую Республику. Это впервые на высшем уровне в истории отношений между странами.
Глава белорусского государства Александр Лукашенко и Президент Алжира Абдельмаджид Теббун проведут переговоры с акцентом на углубление торгово-экономического сотрудничества и реализацию взаимовыгодных двусторонних проектов.
Планируется обсудить перспективы поставок техники и кооперации, взаимодействия в агропромышленном комплексе, медицине, образовании и гуманитарной сфере в целом. По итогам переговоров лидеров стран и визита в целом будут заключены двусторонние документы по развитию сотрудничества в различных сферах.
Алжир - важный экономический игрок Африки. По территории это самая большая страна континента. Площадь - 2 млн 381 тыс. кв. км, т.е. больше Беларуси в 11 раз. А по населению разница примерно в 4,5 раза. В Алжире проживают 45 млн человек.
Это огромный рынок и хороший шанс для Беларуси. Наш товарооборот около 50 млн долларов. В прошлом году зафиксирован рекордный рост - в 16 раз. Но все равно потенциал еще далеко не исчерпан, эти цифры еще весьма скромные для наших общих возможностей.
В Алжире накануне уже работали деловые круги. Расскажем о том, чего ждать от переговоров на севере Африки.
Беларусь - Алжир: новая страница
Бойкое место на улочках Алжира (столицу и страну здесь называют одинаково). В торговых рядах охотимся за финиками - это то, что нужно обязательно увезти с собой. Каждому гостю в Алжире подают финики и стакан молока - это традиция. Оказывается, здесь выращивают сотню видов, четверть из них идет на экспорт.
Алжирские финики доедут до Беларуси. Но, конечно, сделать двустороннюю торговлю поможет не только это. Накануне на бизнес-форуме обсуждали возможности - от поставок техники и продовольствия до создания предприятий и инвестиций.
Артур Карпович, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
"У нас в политической сфере с Алжиром выстроено все очень четко, понятно, предметно, обе страны друг другу доверяют, поддерживают. Что касается экономических вопросов, есть куда стремиться, есть к чему идти. У нас, к сожалению, товарооборот еще не достиг и 50 млн долларов. Для такой большой страны, как Алжир, и для открытого рынка Республики Беларусь это очень низкая цифра. Мы с министром предметно обсудили, где мы можем добавить. Это и продукция сельского хозяйства, и молокоперерабатывающие заводы, и продукты питания из Алжира в Республику Беларусь. Они на сегодняшний день представлены, но, как мы видим, поставляются в основном через посредников, что и сказывается на ценах".
Президент Беларуси встретился со спикером Национальной народной ассамблеи Алжира
Ранее Лукашенко прибыл с официальным визитом в Алжир
Амели Абдельлатиф, министр внутренней торговли и регулирования национального рынка Алжира:
"Это хорошая возможность для двух стран работать вместе и искать лучшие решения в промышленности, сельском хозяйстве и торговле".
Лукашенко прибыл в Алжир с первым официальным визитом
С подачи лидеров дело точно пойдет быстрее. Политический диалог всегда задает движение. Первый в истории двусторонних отношений визит белорусского Президента в Алжир начнется душевно и красиво.
У трапа Президента Беларуси встречает председатель Совета нации Алжира Нассери Азуз. Это второе лицо в стране.
Сразу после прилета Александр Лукашенко успеет провести рабочие встречи. Одна из них с Ибрагимом Бугали, спикером Национальной народной ассамблеи Алжира (это нижняя палата парламента). Алжирские депутаты были у нас буквально в сентябре.
Лукашенко: Беларусь и Алжир смогут значительно нарастить товарооборот
"В последние годы динамика наших отношений значительно усилена, и в этом направлении нам надо двигаться. Но тот товарооборот, который мы имеем на сегодняшний день, совсем не отражает потенциала наших стран. Мы провели здесь форум деловых кругов Беларуси и Алжира, установили отношения напрямую между компаниями. Думаю, нам удастся значительно увеличить товарооборот. Мы обязательные люди и будем неукоснительно соблюдать наши договоренности. Торможения с нашей стороны не будет", - сказал Александр Лукашенко.
Глава государства отметил, что Беларусь - машиностроительная страна с развитым сельским хозяйством. "Многие направления нам удалось развить. Мы готовы с вами этим делиться, - заверил белорусский лидер. - Обучение кадров в рамках этих технологий - это будет наша задача".
"Парламенты обязаны будут сыграть важнейшую роль в реализации наших договоренностей", - подчеркнул белорусский лидер.
В свою очередь Ибрагим Бугали выразил уверенность, что официальный визит Президента Беларуси будет благотворным для обеих сторон. Символично, что он проходит в год 30-летия установления дипотношений между Беларусью и Алжиром.
"Торможения не будет": Лукашенко заявил о намерении Беларуси нарастить товарооборот с Алжиром
По итогам 2024 года товарооборот составил немногим более 49 млн долларов, из которых практически весь объем - это белорусский экспорт
Спикер парламента поздравил белорусскую сторону с достижениями в промышленности, сельском хозяйстве и других областях. "Ваша политическая система очень хорошая, так как благотворна для вашей страны", - сказал он.
Беларусь и Алжир должны выработать работоспособный план отношений
Встреча прошла и с премьер-министром Алжира. Именно правительствам предстоит воплощать в жизнь все договоренности.
"Мы обязательно должны выработать абсолютно работоспособный план наших отношений, наших действий", - отметил глава государства, говоря о необходимости разработки дорожной карты развития сотрудничества.
"Я хорошо понимаю, что такое Алжир для Африки. Мы сотрудничаем со многими странами Африканского континента. Потому что за Африкой будущее", - подчеркнул белорусский лидер.
Глава государства отметил, что вся продукция, которая производится в Беларуси, нужна в Алжире. Он обратил внимание, что эта страна, как и многие другие на Африканском континенте, ориентируется прежде всего на приобретение технологий. "Мы готовы предоставить вам технологии в области машиностроения, нефтехимии, химии, сельского хозяйства, IT-технологий. Мы готовы с вами сотрудничать в сфере военно-промышленного комплекса. Словом, закрытых тем в наших отношениях нет", - сказал Александр Лукашенко.
Он предложил специалистам из Алжира и премьеру лично приехать в Беларусь, изучить имеющиеся возможности и принять решение в рамках того, что нужно взять из Беларуси. "И в этом направлении мы будем работать, - заверил глава государства. - Приезжайте в Беларусь, определитесь, что вам выгодно, что вам нужно. Если мы что-то сможем сделать для вас, мы будем только рады".
Президент отметил, что специалисты из Беларуси помогут наладить технологическое сотрудничество, но в конечном итоге в Алжире должны работать местные люди. "Мы должны научить ваших людей этим технологиям и за счет этого увеличить наш товарооборот", - сказал Александр Лукашенко.
Встреча Президента Беларуси с премьер-министром Алжира
То есть на старте визита Александр Лукашенко сразу обозначает белорусский подход. Прагматично, от жизни, главное - чтобы в итоге результат почувствовали и у нас, и в Алжире.
Глава государства также обратил внимание на один важный момент: "Деньги сегодня, а завтра тем более ничего не значат. Вы видите, что происходит. Жуткая инфляция по основным резервным валютам в мире. Поэтому нас жизнь подталкивает к тому, чтобы инвестировать, вкладывать эти деньги в конкретные проекты".
"Если алжирская сторона желает с нами сотрудничать (а я знаю, что желает, - у нас большой опыт сотрудничества прежде всего в рамках Советского Союза), у нас есть этот опыт, и нам надо использовать его и двигаться в этом направлении, решая насущные задачи, которые волнуют ваш народ и наш народ. Надо торопиться, надо спешить. Ни в коем случае нельзя медлить, время такое", - резюмировал глава государства.
Рыженков: Перспективы сотрудничества Беларуси и Алжира очень серьезные
Алжир - крупнейшее государство Африки. Богаты на нефть и газ. Это важный центр международной морской торговли, транзитный маршрут между Европой и Африкой. Для Беларуси - не только емкий рынок, но и окно возможностей для работы на континенте. Алжир может стать определенным хабом для наших товаров и дальнейшего продвижения в Африке. От нас - содействие на евразийском треке.
Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:
"Мы очень хорошо знаем, что нас ждет там, в "цивилизованной" Европе. Мы очень хорошо понимаем, что, только опираясь на свои собственные внутренние силы, мы можем развиваться. И для своего развития должны консолидировать нацию и полностью держать под контролем все внутреннее развитие. И социально-экономическое, и политическое. В этом мы схожи с Алжиром".
Глава МИД отметил, что Алжир в определенной степени самодостаточное государство - один из лидеров добычи газа, нефти. "Но в то же время, столкнувшись с таким отношением со стороны Европейского союза, стран отдельных (речь в том числе о сравнительно недавнем колониальном прошлом и борьбе за независимость - прим. ред.), начинает все больше развивать свою собственную промышленность, энергетику", - сказал он.
"В этом, естественно, своими технологиями мы можем помочь. Поставкой и сборкой здесь техники, нужной им для освоения новых земель. У них есть такая программа "зеленая", где могут пригодиться наши энергонасыщенные тракторы, - заявил Максим Рыженков. - Идет очень серьезное обновление парка пассажирской техники. Здесь есть перспективы и для наших автобусов, другой коммунальной техники, электробусов и так далее".
Александр Лукашенко заявил о необходимости работоспособного плана отношений с Алжиром
"Я хорошо понимаю, что такое Алжир для Африки. Мы сотрудничаем с многими странами Африканского континента. Потому что за Африкой будущее", - подчеркнул белорусский лидер
Есть перспективы сотрудничества и в строительной сфере, где также может пригодиться белорусская техника.
"В эти дни, когда в Алжире перед приездом Президента работает официальная делегация, мы очень подробно отработали с нашими алжирскими коллегами весь комплекс отношений и взаимовыгодных позиций, по которым мы можем работать, не вмешиваясь в компетенции друг друга с точки зрения конкуренции, а взаимодополняя друг друга", - рассказал глава белорусского МИД.
Отдельная тема - поставки продуктов питания из Беларуси. "На сегодняшний момент приходится констатировать, что поставки сухого молока, сыворотки, неких схожих товаров - это основа нашей торговли с Алжиром. Это действительно очень серьезные объемы. Благодаря работе, которую мы провели с алжирской стороной, и поддержке Президента Алжира, нам удалось получить сертификаты на всю нашу молочную продукцию, что позволяет сегодня без препятствий здесь торговать", - сказал глава МИД.
"В последние дни было принято решение о включении в этот перечень еще и продуктов детского питания молочного, что тоже открывает достаточно серьезные перспективы", - добавил министр.
3 декабря в Алжире основной переговорный день. Для президентов это будет, по сути, знакомство. Можно сказать, что и страны в начале большого пути, несмотря на то, что свое присутствие на Африканском континенте Беларусь старается обозначить давно. Стратегия продвижения на Юг простая - сотрудничество на условиях взаимной пользы и выгоды для каждого государства.