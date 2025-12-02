Лукашенко с официальным визитом в Алжире - чего ждать от переговоров на высшем уровне

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Алжирскую Народную Демократическую Республику. Это впервые на высшем уровне в истории отношений между странами.

Глава белорусского государства Александр Лукашенко и Президент Алжира Абдельмаджид Теббун проведут переговоры с акцентом на углубление торгово-экономического сотрудничества и реализацию взаимовыгодных двусторонних проектов.

Планируется обсудить перспективы поставок техники и кооперации, взаимодействия в агропромышленном комплексе, медицине, образовании и гуманитарной сфере в целом. По итогам переговоров лидеров стран и визита в целом будут заключены двусторонние документы по развитию сотрудничества в различных сферах.

Алжир - важный экономический игрок Африки. По территории это самая большая страна континента. Площадь - 2 млн 381 тыс. кв. км, т.е. больше Беларуси в 11 раз. А по населению разница примерно в 4,5 раза. В Алжире проживают 45 млн человек.

Это огромный рынок и хороший шанс для Беларуси. Наш товарооборот около 50 млн долларов. В прошлом году зафиксирован рекордный рост - в 16 раз. Но все равно потенциал еще далеко не исчерпан, эти цифры еще весьма скромные для наших общих возможностей.

В Алжире накануне уже работали деловые круги. Расскажем о том, чего ждать от переговоров на севере Африки.

Беларусь - Алжир: новая страница

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6cab1212-be90-4ded-8843-7401740f632d/conversions/0daf1ce0-47e7-4098-82a0-e668b550ed85-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6cab1212-be90-4ded-8843-7401740f632d/conversions/0daf1ce0-47e7-4098-82a0-e668b550ed85-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6cab1212-be90-4ded-8843-7401740f632d/conversions/0daf1ce0-47e7-4098-82a0-e668b550ed85-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6cab1212-be90-4ded-8843-7401740f632d/conversions/0daf1ce0-47e7-4098-82a0-e668b550ed85-xl-___webp_1920.webp 1920w

Бойкое место на улочках Алжира (столицу и страну здесь называют одинаково). В торговых рядах охотимся за финиками - это то, что нужно обязательно увезти с собой. Каждому гостю в Алжире подают финики и стакан молока - это традиция. Оказывается, здесь выращивают сотню видов, четверть из них идет на экспорт.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/518d53d9-2247-44fb-a6c3-422be6c1f1b7/conversions/8cee9ba7-dbd8-4eec-9876-9bf098e2e1e6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/518d53d9-2247-44fb-a6c3-422be6c1f1b7/conversions/8cee9ba7-dbd8-4eec-9876-9bf098e2e1e6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/518d53d9-2247-44fb-a6c3-422be6c1f1b7/conversions/8cee9ba7-dbd8-4eec-9876-9bf098e2e1e6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/518d53d9-2247-44fb-a6c3-422be6c1f1b7/conversions/8cee9ba7-dbd8-4eec-9876-9bf098e2e1e6-xl-___webp_1920.webp 1920w

Алжирские финики доедут до Беларуси. Но, конечно, сделать двустороннюю торговлю поможет не только это. Накануне на бизнес-форуме обсуждали возможности - от поставок техники и продовольствия до создания предприятий и инвестиций.

Артур Карпович, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

"У нас в политической сфере с Алжиром выстроено все очень четко, понятно, предметно, обе страны друг другу доверяют, поддерживают. Что касается экономических вопросов, есть куда стремиться, есть к чему идти. У нас, к сожалению, товарооборот еще не достиг и 50 млн долларов. Для такой большой страны, как Алжир, и для открытого рынка Республики Беларусь это очень низкая цифра. Мы с министром предметно обсудили, где мы можем добавить. Это и продукция сельского хозяйства, и молокоперерабатывающие заводы, и продукты питания из Алжира в Республику Беларусь. Они на сегодняшний день представлены, но, как мы видим, поставляются в основном через посредников, что и сказывается на ценах".

Президент Беларуси встретился со спикером Национальной народной ассамблеи Алжира Ранее Лукашенко прибыл с официальным визитом в Алжир 02.12.2025 17:50

Амели Абдельлатиф, министр внутренней торговли и регулирования национального рынка Алжира:

"Это хорошая возможность для двух стран работать вместе и искать лучшие решения в промышленности, сельском хозяйстве и торговле".

Лукашенко прибыл в Алжир с первым официальным визитом

С подачи лидеров дело точно пойдет быстрее. Политический диалог всегда задает движение. Первый в истории двусторонних отношений визит белорусского Президента в Алжир начнется душевно и красиво.

У трапа Президента Беларуси встречает председатель Совета нации Алжира Нассери Азуз. Это второе лицо в стране.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4bf31668-fa91-4cfa-9584-66b8688f782a/conversions/a88a1e50-c3a9-44f7-9570-6045b70ed294-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4bf31668-fa91-4cfa-9584-66b8688f782a/conversions/a88a1e50-c3a9-44f7-9570-6045b70ed294-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4bf31668-fa91-4cfa-9584-66b8688f782a/conversions/a88a1e50-c3a9-44f7-9570-6045b70ed294-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4bf31668-fa91-4cfa-9584-66b8688f782a/conversions/a88a1e50-c3a9-44f7-9570-6045b70ed294-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сразу после прилета Александр Лукашенко успеет провести рабочие встречи. Одна из них с Ибрагимом Бугали, спикером Национальной народной ассамблеи Алжира (это нижняя палата парламента). Алжирские депутаты были у нас буквально в сентябре.

Лукашенко: Беларусь и Алжир смогут значительно нарастить товарооборот

"В последние годы динамика наших отношений значительно усилена, и в этом направлении нам надо двигаться. Но тот товарооборот, который мы имеем на сегодняшний день, совсем не отражает потенциала наших стран. Мы провели здесь форум деловых кругов Беларуси и Алжира, установили отношения напрямую между компаниями. Думаю, нам удастся значительно увеличить товарооборот. Мы обязательные люди и будем неукоснительно соблюдать наши договоренности. Торможения с нашей стороны не будет", - сказал Александр Лукашенко.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6cab6be1-f723-4093-aa38-10f9440ae19a/conversions/1c144b0b-4662-4da6-9f54-ea4e64905cf2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6cab6be1-f723-4093-aa38-10f9440ae19a/conversions/1c144b0b-4662-4da6-9f54-ea4e64905cf2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6cab6be1-f723-4093-aa38-10f9440ae19a/conversions/1c144b0b-4662-4da6-9f54-ea4e64905cf2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6cab6be1-f723-4093-aa38-10f9440ae19a/conversions/1c144b0b-4662-4da6-9f54-ea4e64905cf2-xl-___webp_1920.webp 1920w

Глава государства отметил, что Беларусь - машиностроительная страна с развитым сельским хозяйством. "Многие направления нам удалось развить. Мы готовы с вами этим делиться, - заверил белорусский лидер. - Обучение кадров в рамках этих технологий - это будет наша задача".

"Парламенты обязаны будут сыграть важнейшую роль в реализации наших договоренностей", - подчеркнул белорусский лидер.

В свою очередь Ибрагим Бугали выразил уверенность, что официальный визит Президента Беларуси будет благотворным для обеих сторон. Символично, что он проходит в год 30-летия установления дипотношений между Беларусью и Алжиром.

"Торможения не будет": Лукашенко заявил о намерении Беларуси нарастить товарооборот с Алжиром По итогам 2024 года товарооборот составил немногим более 49 млн долларов, из которых практически весь объем - это белорусский экспорт 02.12.2025 18:10

Спикер парламента поздравил белорусскую сторону с достижениями в промышленности, сельском хозяйстве и других областях. "Ваша политическая система очень хорошая, так как благотворна для вашей страны", - сказал он.

Беларусь и Алжир должны выработать работоспособный план отношений

Встреча прошла и с премьер-министром Алжира. Именно правительствам предстоит воплощать в жизнь все договоренности.

"Мы обязательно должны выработать абсолютно работоспособный план наших отношений, наших действий", - отметил глава государства, говоря о необходимости разработки дорожной карты развития сотрудничества.

"Я хорошо понимаю, что такое Алжир для Африки. Мы сотрудничаем со многими странами Африканского континента. Потому что за Африкой будущее", - подчеркнул белорусский лидер.

Глава государства отметил, что вся продукция, которая производится в Беларуси, нужна в Алжире. Он обратил внимание, что эта страна, как и многие другие на Африканском континенте, ориентируется прежде всего на приобретение технологий. "Мы готовы предоставить вам технологии в области машиностроения, нефтехимии, химии, сельского хозяйства, IT-технологий. Мы готовы с вами сотрудничать в сфере военно-промышленного комплекса. Словом, закрытых тем в наших отношениях нет", - сказал Александр Лукашенко.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e8c84c5f-4b6b-49a7-8efe-111b431b0f4d/conversions/9a6d7ca4-37c6-4f2a-bfc9-c61fee1d7e6d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e8c84c5f-4b6b-49a7-8efe-111b431b0f4d/conversions/9a6d7ca4-37c6-4f2a-bfc9-c61fee1d7e6d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e8c84c5f-4b6b-49a7-8efe-111b431b0f4d/conversions/9a6d7ca4-37c6-4f2a-bfc9-c61fee1d7e6d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e8c84c5f-4b6b-49a7-8efe-111b431b0f4d/conversions/9a6d7ca4-37c6-4f2a-bfc9-c61fee1d7e6d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Он предложил специалистам из Алжира и премьеру лично приехать в Беларусь, изучить имеющиеся возможности и принять решение в рамках того, что нужно взять из Беларуси. "И в этом направлении мы будем работать, - заверил глава государства. - Приезжайте в Беларусь, определитесь, что вам выгодно, что вам нужно. Если мы что-то сможем сделать для вас, мы будем только рады".

Президент отметил, что специалисты из Беларуси помогут наладить технологическое сотрудничество, но в конечном итоге в Алжире должны работать местные люди. "Мы должны научить ваших людей этим технологиям и за счет этого увеличить наш товарооборот", - сказал Александр Лукашенко.

Встреча Президента Беларуси с премьер-министром Алжира

То есть на старте визита Александр Лукашенко сразу обозначает белорусский подход. Прагматично, от жизни, главное - чтобы в итоге результат почувствовали и у нас, и в Алжире.

Глава государства также обратил внимание на один важный момент: "Деньги сегодня, а завтра тем более ничего не значат. Вы видите, что происходит. Жуткая инфляция по основным резервным валютам в мире. Поэтому нас жизнь подталкивает к тому, чтобы инвестировать, вкладывать эти деньги в конкретные проекты".

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1ee69d3a-b169-4882-863d-9e3d816848ff/conversions/5b2d0567-46fb-403f-8cbf-31ee10a03f0a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1ee69d3a-b169-4882-863d-9e3d816848ff/conversions/5b2d0567-46fb-403f-8cbf-31ee10a03f0a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1ee69d3a-b169-4882-863d-9e3d816848ff/conversions/5b2d0567-46fb-403f-8cbf-31ee10a03f0a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1ee69d3a-b169-4882-863d-9e3d816848ff/conversions/5b2d0567-46fb-403f-8cbf-31ee10a03f0a-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Если алжирская сторона желает с нами сотрудничать (а я знаю, что желает, - у нас большой опыт сотрудничества прежде всего в рамках Советского Союза), у нас есть этот опыт, и нам надо использовать его и двигаться в этом направлении, решая насущные задачи, которые волнуют ваш народ и наш народ. Надо торопиться, надо спешить. Ни в коем случае нельзя медлить, время такое", - резюмировал глава государства.

Рыженков: Перспективы сотрудничества Беларуси и Алжира очень серьезные

Алжир - крупнейшее государство Африки. Богаты на нефть и газ. Это важный центр международной морской торговли, транзитный маршрут между Европой и Африкой. Для Беларуси - не только емкий рынок, но и окно возможностей для работы на континенте. Алжир может стать определенным хабом для наших товаров и дальнейшего продвижения в Африке. От нас - содействие на евразийском треке.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

"Мы очень хорошо знаем, что нас ждет там, в "цивилизованной" Европе. Мы очень хорошо понимаем, что, только опираясь на свои собственные внутренние силы, мы можем развиваться. И для своего развития должны консолидировать нацию и полностью держать под контролем все внутреннее развитие. И социально-экономическое, и политическое. В этом мы схожи с Алжиром".

Глава МИД отметил, что Алжир в определенной степени самодостаточное государство - один из лидеров добычи газа, нефти. "Но в то же время, столкнувшись с таким отношением со стороны Европейского союза, стран отдельных (речь в том числе о сравнительно недавнем колониальном прошлом и борьбе за независимость - прим. ред.), начинает все больше развивать свою собственную промышленность, энергетику", - сказал он.

"В этом, естественно, своими технологиями мы можем помочь. Поставкой и сборкой здесь техники, нужной им для освоения новых земель. У них есть такая программа "зеленая", где могут пригодиться наши энергонасыщенные тракторы, - заявил Максим Рыженков. - Идет очень серьезное обновление парка пассажирской техники. Здесь есть перспективы и для наших автобусов, другой коммунальной техники, электробусов и так далее".

Александр Лукашенко заявил о необходимости работоспособного плана отношений с Алжиром "Я хорошо понимаю, что такое Алжир для Африки. Мы сотрудничаем с многими странами Африканского континента. Потому что за Африкой будущее", - подчеркнул белорусский лидер 02.12.2025 18:30

Есть перспективы сотрудничества и в строительной сфере, где также может пригодиться белорусская техника.

"В эти дни, когда в Алжире перед приездом Президента работает официальная делегация, мы очень подробно отработали с нашими алжирскими коллегами весь комплекс отношений и взаимовыгодных позиций, по которым мы можем работать, не вмешиваясь в компетенции друг друга с точки зрения конкуренции, а взаимодополняя друг друга", - рассказал глава белорусского МИД.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/15f84612-75b5-4966-8775-8f7306f05c0f/conversions/00b99c9f-8a88-4eff-9bd1-05dabebdde9a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/15f84612-75b5-4966-8775-8f7306f05c0f/conversions/00b99c9f-8a88-4eff-9bd1-05dabebdde9a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/15f84612-75b5-4966-8775-8f7306f05c0f/conversions/00b99c9f-8a88-4eff-9bd1-05dabebdde9a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/15f84612-75b5-4966-8775-8f7306f05c0f/conversions/00b99c9f-8a88-4eff-9bd1-05dabebdde9a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Отдельная тема - поставки продуктов питания из Беларуси. "На сегодняшний момент приходится констатировать, что поставки сухого молока, сыворотки, неких схожих товаров - это основа нашей торговли с Алжиром. Это действительно очень серьезные объемы. Благодаря работе, которую мы провели с алжирской стороной, и поддержке Президента Алжира, нам удалось получить сертификаты на всю нашу молочную продукцию, что позволяет сегодня без препятствий здесь торговать", - сказал глава МИД.

"В последние дни было принято решение о включении в этот перечень еще и продуктов детского питания молочного, что тоже открывает достаточно серьезные перспективы", - добавил министр.