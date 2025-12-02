Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Лукашенко с официальным визитом в Алжире - чего ждать от переговоров на высшем уровне

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Алжирскую Народную Демократическую Республику. Это впервые на высшем уровне в истории отношений между странами.

Глава белорусского государства Александр Лукашенко и Президент Алжира Абдельмаджид Теббун проведут переговоры с акцентом на углубление торгово-экономического сотрудничества и реализацию взаимовыгодных двусторонних проектов.

Планируется обсудить перспективы поставок техники и кооперации, взаимодействия в агропромышленном комплексе, медицине, образовании и гуманитарной сфере в целом. По итогам переговоров лидеров стран и визита в целом будут заключены двусторонние документы по развитию сотрудничества в различных сферах.

Алжир - важный экономический игрок Африки. По территории это самая большая страна континента. Площадь - 2 млн 381 тыс. кв. км, т.е. больше Беларуси в 11 раз. А по населению разница примерно в 4,5 раза. В Алжире проживают 45 млн человек.

Это огромный рынок и хороший шанс для Беларуси. Наш товарооборот около 50 млн долларов. В прошлом году зафиксирован рекордный рост - в 16 раз. Но все равно потенциал еще далеко не исчерпан, эти цифры еще весьма скромные для наших общих возможностей.

В Алжире накануне уже работали деловые круги. Расскажем о том, чего ждать от переговоров на севере Африки.

Беларусь - Алжир: новая страница
Изображение

Бойкое место на улочках Алжира (столицу и страну здесь называют одинаково). В торговых рядах охотимся за финиками - это то, что нужно обязательно увезти с собой. Каждому гостю в Алжире подают финики и стакан молока - это традиция. Оказывается, здесь выращивают сотню видов, четверть из них идет на экспорт.

Изображение

Алжирские финики доедут до Беларуси. Но, конечно, сделать двустороннюю торговлю поможет не только это. Накануне на бизнес-форуме обсуждали возможности - от поставок техники и продовольствия до создания предприятий и инвестиций.

Артур Карпович, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

"У нас в политической сфере с Алжиром выстроено все очень четко, понятно, предметно, обе страны друг другу доверяют, поддерживают. Что касается экономических вопросов, есть куда стремиться, есть к чему идти. У нас, к сожалению, товарооборот еще не достиг и 50 млн долларов. Для такой большой страны, как Алжир, и для открытого рынка Республики Беларусь это очень низкая цифра. Мы с министром предметно обсудили, где мы можем добавить. Это и продукция сельского хозяйства, и молокоперерабатывающие заводы, и продукты питания из Алжира в Республику Беларусь. Они на сегодняшний день представлены, но, как мы видим, поставляются в основном через посредников, что и сказывается на ценах".

Амели Абдельлатиф, министр внутренней торговли и регулирования национального рынка Алжира:

"Это хорошая возможность для двух стран работать вместе и искать лучшие решения в промышленности, сельском хозяйстве и торговле".

С подачи лидеров дело точно пойдет быстрее. Политический диалог всегда задает движение. Первый в истории двусторонних отношений визит белорусского Президента в Алжир начнется душевно и красиво.

У трапа Президента Беларуси встречает председатель Совета нации Алжира Нассери Азуз. Это второе лицо в стране.

Изображение

Сразу после прилета Александр Лукашенко успеет провести рабочие встречи. Одна из них с Ибрагимом Бугали, спикером Национальной народной ассамблеи Алжира (это нижняя палата парламента). Алжирские депутаты были у нас буквально в сентябре.

"В последние годы динамика наших отношений значительно усилена, и в этом направлении нам надо двигаться. Но тот товарооборот, который мы имеем на сегодняшний день, совсем не отражает потенциала наших стран. Мы провели здесь форум деловых кругов Беларуси и Алжира, установили отношения напрямую между компаниями. Думаю, нам удастся значительно увеличить товарооборот. Мы обязательные люди и будем неукоснительно соблюдать наши договоренности. Торможения с нашей стороны не будет", - сказал Александр Лукашенко.

Изображение

Глава государства отметил, что Беларусь - машиностроительная страна с развитым сельским хозяйством. "Многие направления нам удалось развить. Мы готовы с вами этим делиться, - заверил белорусский лидер. - Обучение кадров в рамках этих технологий - это будет наша задача".

"Парламенты обязаны будут сыграть важнейшую роль в реализации наших договоренностей", - подчеркнул белорусский лидер.

В свою очередь Ибрагим Бугали выразил уверенность, что официальный визит Президента Беларуси будет благотворным для обеих сторон. Символично, что он проходит в год 30-летия установления дипотношений между Беларусью и Алжиром.

Спикер парламента поздравил белорусскую сторону с достижениями в промышленности, сельском хозяйстве и других областях. "Ваша политическая система очень хорошая, так как благотворна для вашей страны", - сказал он.

Беларусь и Алжир должны выработать работоспособный план отношений

Встреча прошла и с премьер-министром Алжира. Именно правительствам предстоит воплощать в жизнь все договоренности.

"Мы обязательно должны выработать абсолютно работоспособный план наших отношений, наших действий", - отметил глава государства, говоря о необходимости разработки дорожной карты развития сотрудничества.

"Я хорошо понимаю, что такое Алжир для Африки. Мы сотрудничаем со многими странами Африканского континента. Потому что за Африкой будущее", - подчеркнул белорусский лидер.

Глава государства отметил, что вся продукция, которая производится в Беларуси, нужна в Алжире. Он обратил внимание, что эта страна, как и многие другие на Африканском континенте, ориентируется прежде всего на приобретение технологий. "Мы готовы предоставить вам технологии в области машиностроения, нефтехимии, химии, сельского хозяйства, IT-технологий. Мы готовы с вами сотрудничать в сфере военно-промышленного комплекса. Словом, закрытых тем в наших отношениях нет", - сказал Александр Лукашенко.

Изображение

Он предложил специалистам из Алжира и премьеру лично приехать в Беларусь, изучить имеющиеся возможности и принять решение в рамках того, что нужно взять из Беларуси. "И в этом направлении мы будем работать, - заверил глава государства. - Приезжайте в Беларусь, определитесь, что вам выгодно, что вам нужно. Если мы что-то сможем сделать для вас, мы будем только рады".

Президент отметил, что специалисты из Беларуси помогут наладить технологическое сотрудничество, но в конечном итоге в Алжире должны работать местные люди. "Мы должны научить ваших людей этим технологиям и за счет этого увеличить наш товарооборот", - сказал Александр Лукашенко.

То есть на старте визита Александр Лукашенко сразу обозначает белорусский подход. Прагматично, от жизни, главное - чтобы в итоге результат почувствовали и у нас, и в Алжире.

Глава государства также обратил внимание на один важный момент: "Деньги сегодня, а завтра тем более ничего не значат. Вы видите, что происходит. Жуткая инфляция по основным резервным валютам в мире. Поэтому нас жизнь подталкивает к тому, чтобы инвестировать, вкладывать эти деньги в конкретные проекты".

Изображение

"Если алжирская сторона желает с нами сотрудничать (а я знаю, что желает, - у нас большой опыт сотрудничества прежде всего в рамках Советского Союза), у нас есть этот опыт, и нам надо использовать его и двигаться в этом направлении, решая насущные задачи, которые волнуют ваш народ и наш народ. Надо торопиться, надо спешить. Ни в коем случае нельзя медлить, время такое", - резюмировал глава государства.

Алжир - крупнейшее государство Африки. Богаты на нефть и газ. Это важный центр международной морской торговли, транзитный маршрут между Европой и Африкой. Для Беларуси - не только емкий рынок, но и окно возможностей для работы на континенте. Алжир может стать определенным хабом для наших товаров и дальнейшего продвижения в Африке. От нас - содействие на евразийском треке.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

"Мы очень хорошо знаем, что нас ждет там, в "цивилизованной" Европе. Мы очень хорошо понимаем, что, только опираясь на свои собственные внутренние силы, мы можем развиваться. И для своего развития должны консолидировать нацию и полностью держать под контролем все внутреннее развитие. И социально-экономическое, и политическое. В этом мы схожи с Алжиром".

Глава МИД отметил, что Алжир в определенной степени самодостаточное государство - один из лидеров добычи газа, нефти. "Но в то же время, столкнувшись с таким отношением со стороны Европейского союза, стран отдельных (речь в том числе о сравнительно недавнем колониальном прошлом и борьбе за независимость - прим. ред.), начинает все больше развивать свою собственную промышленность, энергетику", - сказал он.

"В этом, естественно, своими технологиями мы можем помочь. Поставкой и сборкой здесь техники, нужной им для освоения новых земель. У них есть такая программа "зеленая", где могут пригодиться наши энергонасыщенные тракторы, - заявил Максим Рыженков. - Идет очень серьезное обновление парка пассажирской техники. Здесь есть перспективы и для наших автобусов, другой коммунальной техники, электробусов и так далее".

Есть перспективы сотрудничества и в строительной сфере, где также может пригодиться белорусская техника.

"В эти дни, когда в Алжире перед приездом Президента работает официальная делегация, мы очень подробно отработали с нашими алжирскими коллегами весь комплекс отношений и взаимовыгодных позиций, по которым мы можем работать, не вмешиваясь в компетенции друг друга с точки зрения конкуренции, а взаимодополняя друг друга", - рассказал глава белорусского МИД.

Изображение

Отдельная тема - поставки продуктов питания из Беларуси. "На сегодняшний момент приходится констатировать, что поставки сухого молока, сыворотки, неких схожих товаров - это основа нашей торговли с Алжиром. Это действительно очень серьезные объемы. Благодаря работе, которую мы провели с алжирской стороной, и поддержке Президента Алжира, нам удалось получить сертификаты на всю нашу молочную продукцию, что позволяет сегодня без препятствий здесь торговать", - сказал глава МИД.

"В последние дни было принято решение о включении в этот перечень еще и продуктов детского питания молочного, что тоже открывает достаточно серьезные перспективы", - добавил министр.

3 декабря в Алжире основной переговорный день. Для президентов это будет, по сути, знакомство. Можно сказать, что и страны в начале большого пути, несмотря на то, что свое присутствие на Африканском континенте Беларусь старается обозначить давно. Стратегия продвижения на Юг простая - сотрудничество на условиях взаимной пользы и выгоды для каждого государства.

