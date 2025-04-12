Лукашенко: Требования к исполнительской дисциплине в сельском хозяйстве будут усиливаться

Требования к исполнительской и технологической дисциплине в сельском хозяйстве будут только усиливаться. Это подчеркнул Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 апреля, отвечая на вопросы журналистов во время республиканского субботника, информирует БЕЛТА.

"И технологическая, и исполнительская дисциплина должна быть иной. Вот это воровство по мелочам на сельхозпредприятиях... Это уже зашкаливает, это нетерпимо. Безобразное отношение к животным, в растениеводстве к растениям, пьянки. Дисциплины не хватает", - констатировал Президент и добавил, что требования к в том числе технологической и исполнительской дисциплине будут только усиливаться.