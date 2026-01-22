Лукашенко - ученым: Без прорывных научных открытий не будет уникальных технологий

"Я даже не знаю, чего от ученых требуют большой усидчивости, привязанности к этому любимому делу и требуют от человека того, что ты не скажешь: нет, я это делать не буду. Каждый день что-то надо делать для того, чтобы достичь тех высот, которые вы достигли. Отсюда мое искреннее безмерное уважение к труду ученых. Ну, естественно, если ждешь от ученых определенных успехов, а я как глава государства, конечно же, жду этих успехов, горжусь ими, если вы достигаете чего-то, ну и требования предъявляю. Почему? Я уже сказал, без науки сегодня невозможно. Невозможно. И прежде всего от нашей главной научной организации, Академии наук, я жду конкретных результатов. Пока жду. Иногда так пробиваются некоторые достижения, о чем я всегда думаю: ну, что ж, проверим на практике, как это будет. Но очень-очень хотелось бы, чтобы наши ученые развивали наши школы, наши новые открытия, достижения. Мы всячески будем этому способствовать. На конкретные научные дела мы всегда найдем и деньги, и время", -подчеркнул белорусский лидер.