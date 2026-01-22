3.72 BYN
Лукашенко - ученым: Без прорывных научных открытий не будет уникальных технологий
Будущее - время науки, об этом Президент Беларуси заявил 22 января на церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора научным и научно-педагогическим работникам.
Во вступительном слове Александр Лукашенко отметил: на наших глазах набирает скорость новый этап цифровой революции, и отечественная наука в условиях глобальных вызовов демонстрирует устойчивость и умение адаптироваться к реалиям XXI века.
"Экономика знаний, так называемый искусственный интеллект, биотехнологии, умное сельское хозяйство, новые материалы - все это находится в сфере интересов наших ученых, в том числе вас, присутствующих в зале. Стране нужны своевременные и эффективные решения. Если сегодня не будет прорывных научных открытий, завтра у нас не будет уникальных технологий", - подчеркнул Президент.
Александр Лукашенко обратил внимание, что приоритеты и новые ориентиры для белорусской науки и страны в целом масштабно обсуждались на большом совещании с учеными и на Всебелорусском народном собрании.
"Перед отечественной наукой стоят стратегические задачи: развитие высокотехнологичных производств, междисциплинарных исследований и производственных школ, интеграция науки, образования и реального сектора с выходом на внедрение и серийное производство. Повышение продуктивности такого взаимодействия и снижение технологической зависимости - главный приоритет", - заявил он.
Президент Беларуси вручил дипломы доктора наук 12 ученым
Так, Александр Довгалев удостоен ученой степени доктора технологических наук, как и Мария Зенькова. Ярослав Соловьев также стал доктором технических наук. Ученую степень доктора сельскохозяйственных наук получил Антон Власов. Ольга Попко удостоена ученой степени доктора искусствоведения. А Светлана Щербатюк отныне доктор экономических наук. На церемонии Президент отдельно отметил роль ученых в развитии Беларуси и сложность их труда.
Лукашенко: Без науки сегодня невозможно
"Я даже не знаю, чего от ученых требуют большой усидчивости, привязанности к этому любимому делу и требуют от человека того, что ты не скажешь: нет, я это делать не буду. Каждый день что-то надо делать для того, чтобы достичь тех высот, которые вы достигли. Отсюда мое искреннее безмерное уважение к труду ученых. Ну, естественно, если ждешь от ученых определенных успехов, а я как глава государства, конечно же, жду этих успехов, горжусь ими, если вы достигаете чего-то, ну и требования предъявляю. Почему? Я уже сказал, без науки сегодня невозможно. Невозможно. И прежде всего от нашей главной научной организации, Академии наук, я жду конкретных результатов. Пока жду. Иногда так пробиваются некоторые достижения, о чем я всегда думаю: ну, что ж, проверим на практике, как это будет. Но очень-очень хотелось бы, чтобы наши ученые развивали наши школы, наши новые открытия, достижения. Мы всячески будем этому способствовать. На конкретные научные дела мы всегда найдем и деньги, и время", -подчеркнул белорусский лидер.
Акцентировал внимание Президент и на развитии страны в целом. Александр Лукашенко настраивает ученых и отрасли национальной экономики на производство всего необходимого для страны собственными силами, не опираясь на импорт.