Лукашенко утвердил стратегии участия страны в международных организациях – ШОС и БРИКС

Важная веха в развитии внешней политики Беларуси и новые горизонты для экономического роста и политического влияния. Президент Александр Лукашенко рассмотрел и одобрил предложенные правительством и МИДом нашей страны Стратегию участия Беларуси в работе ШОС и Стратегию действий в рамках БРИКС.

Сегодня это важнейшие структуры, которые зарождают многополярный мир без диктата Запада.

Полноправное членство в Шанхайской организации сотрудничества и получение статуса партнера в БРИКС - одно из главных достижений Беларуси на мировой арене в прошлом году. Оба документа - это дорожная карта на ближайшую пятилетку. Что важно, стратегии не являются догмой. Они предполагают апгрейд в зависимости от текущей обстановки и конкретных задач. В 2030-м их могут продлить, обновить и пересмотреть с учетом тех или иных актуальных тенденций.

И если в Стратегии участия Беларуси в ШОС содержатся концептуальные направления деятельности, цели и задачи членства страны в самой Организации, а также механизм их реализации на перспективу, то в Стратегии по БРИКС обозначены приоритетные направления взаимодействия Минска с государствами, которые непосредственно входят в объединение, а также являются ее партнерами.

"И ШОС, и БРИКС – это, безусловно, не случайные направления и усилия, прежде всего, дипломатические усилия нашей страны и полученные. Безусловно, ориентиром для нас служили соответствующие указания Президента нашей страны на усиление представленности Беларуси в тех организациях, в которых мы говорим на одном языке, где наши друзья, где нас понимают, где нас слышат, где нас принимают", - заявил Сергей Лукашевич, первый замминистра иностранных дел Беларуси.

Утвержденная Президентом Стратегия участия Беларуси в ШОС охватывает различные аспекты сотрудничества, начиная от экономики и торговли до безопасности и культурного обмена. Она устанавливает четкие цели и задачи, которые предстоит достичь в ближайшие годы, а также механизмы их реализации. Одним из главных направлений станет развитие экономических связей с ключевыми игроками региона, такими как Китай и Россия.

"Беларусь здесь проводит последовательную политику, которая достаточно разнонаправленная, и у Беларуси очень хорошие отношения и с Китаем, и с Венесуэлой, и с Кубой, и с Россией. И вот эти блоковые организации, региональные организации, такие как Шанхайская организация сотрудничества, дают дополнительные возможности с точки зрения рынка, сбыта, с точки зрения обмена опытом по разным сферам", - поделился мнением Денис Кравченко, депутат Госдумы России, зампредседателя Комиссии парламентского собрания Союза Беларуси и России по экономической политике.

Особое внимание - вопросам безопасности. ШОС известна своей активной позицией в борьбе с терроризмом, экстремизмом и наркотрафиком. Беларусь намерена внести свой вклад в эту работу, укрепляя сотрудничество с партнерами по организации в области борьбы с транснациональной преступностью.

Надо понимать, что когда Беларусь вступает в такую большую семью самых разных государств, где есть и азиатские, и неазиатские государства, республика получает очень мощные рычаги дальнейшего взаимодействия, прежде всего в области безопасности, потому что у ШОС главная часть - это борьба с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. И поскольку, к сожалению, терроризм не имеет границ, расширение партнерства является важнейшей частью обеспечения безопасности. Алексей Маслов, профессор, директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова (Россия):

Вступление в ряды ШОС еще раз доказало высочайший авторитет Беларуси на международной арене и открыло для нашей страны новые возможности. В первую очередь, экономические, ведь речь идет о продвижении нашей продукции на рынках организации. А ее масштаб впечатляет.

Территория стран - членов ШОС более 35 миллионов квадратных километров. Общая численность населения - около 3 с половиной млрд человек - практически половина населения планеты. Суммарный ВВП стран Шанхайской организации сотрудничества 25 с половиной триллионов долларов!

Впрочем, Минск еще раньше взял верный курс во внешней политике - смог выстроить со всеми участниками нынешней шанхайской семьи прагматичные отношения, и здесь не без политического чутья белорусского Президента.

"Глубоко убеждены, что в XXI веке необходимо выстраивать подлинную и неделимую глобальную безопасность. При этом инициативу должны взять на себя страны глобального большинства, поскольку самовлюбленный, эгоистичный Запад на такое оказался не способен. Там сегодня нет лидеров, способных принимать ответственные решения самостоятельно", - заявил Александр Лукашенко.

Со своей стороны, заверил он, Беларусь постарается адаптировать свои инициативы в этой наиболее актуальной сегодня для партнеров сфере.

Взаимодействие с ШОС - это дорога с двусторонним движением. И Беларусь готова предложить партнерам свой транспортно-логистический потенциал, богатый научный опыт, достижения в промышленности и сельском хозяйстве. Аналогичные стремления республика имеет и в отношении БРИКС.

Преимущество геополитического маневра я бы назвал в первую очередь, поскольку, если мы говорим о БРИКС,то это практически три четверти земного шара. Юрий Ярмолинский, аналитик Белорусского института стратегических исследований, руководитель центра исследований ШОС И БРИКС:

Стратегия участия Беларуси в БРИКС акцентирует внимание на развитии торгово-экономических отношений с этими странами. Республика заинтересована в увеличении экспорта своей продукции, особенно сельскохозяйственной и промышленной, на рынки государств - членов БРИКС. Также планируется активное участие в совместных инвестиционных проектах и программах технологического обмена.

"25-й год для нас будет историческим, и для ЕС в том числе. За предыдущие три года мы завершили все те начинания, которые у нас были в экономике, в финансовой сфере, особенно в рамках Союзного государства. И сегодня нам нужно выходить на новую платформу сотрудничества не только с Российской Федерацией в двустороннем формате, но и попытаться все эти лучшие практики, которые мы наработали в Союзном государстве, распространить их на Евразийский экономический союз", - заявила Ольга Лазоркина, аналитик Белорусского института стратегических исследований.

Ускорить процессы построения справедливого инклюзивного многополярного мира могло бы сопряжение форматов ШОС, БРИКС и ЕАЭС. За это последовательно выступает Минск. И как раз в этом году Беларусь - уже в третий раз - председательствует в Евразийском экономическом союзе. За прошедшее десятилетие этот Союз сумел доказать состоятельность идеи тесной экономической интеграции, свою жизнеспособность и результативность.

«За 10 лет совокупного ВВП Евразийского экономического союза вырос на 12,5 %, причем по итогам прошлого года, пока предварительные данные, это 4,1 % рост. По прогнозам где-то в пределах на 2025-2026 годы планируется 3,3- 3,5. Но будем стремиться, чтобы эти цифры действительно реализовались», - поделился прогнозами Игорь Петриченко, заместитель премьер-министра Беларуси.