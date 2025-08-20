3.69 BYN
Лукашенко уверен, что у Беларуси и Ирана есть фундамент для масштабного рывка в сотрудничестве
Автор:Редакция news.by
Беларусь и Иран, развивая сотрудничество, должны не просто уверенно идти вперед, а в нынешней ситуации - бежать. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 20 августа на переговорах с Президентом Ирана Масудом Пезешкианом в широком составе, сообщает БЕЛТА.
Характеризуя сотрудничество двух стран по различным направлениям, глава государства подчеркнул: "Признаемся откровенно, мы лишь уверенно идем вперед, тогда как в нынешней ситуации нужно не идти, а бежать. Фундамент для масштабного рывка есть. И вы, господин Президент, очень правильно сказали, у нас предостаточно ресурсов, чтобы динамично развиваться".