Лукашенко: Все больше убеждаюсь, что нам надо строить вторую АЭС

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Президент Беларуси Александр Лукашенко все больше убеждается в необходимости строить в стране вторую атомную электростанцию. Об этом он заявил во время посещения Минского городского технопарка, сообщает БЕЛТА.
Была отмечена возрастающая потребность в электроэнергии как в производственной сфере, так и среди граждан. Например, постоянно растет парк электромобилей.
"Все больше убеждаюсь, что нам надо строить вторую АЭС", - заявил в этой связи глава государства.