Лукашенко: Все больше убеждаюсь, что нам надо строить вторую АЭС

Президент Беларуси Александр Лукашенко все больше убеждается в необходимости строить в стране вторую атомную электростанцию. Об этом он заявил во время посещения Минского городского технопарка, сообщает БЕЛТА.

Была отмечена возрастающая потребность в электроэнергии как в производственной сфере, так и среди граждан. Например, постоянно растет парк электромобилей.