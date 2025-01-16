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Лукашенко: Все больше убеждаюсь, что нам надо строить вторую АЭС

Лукашенко: Все больше убеждаюсь, что нам надо строить вторую АЭС

Президент Беларуси Александр Лукашенко все больше убеждается в необходимости строить в стране вторую атомную электростанцию. Об этом он заявил во время посещения Минского городского технопарка, сообщает БЕЛТА.

Была отмечена возрастающая потребность в электроэнергии как в производственной сфере, так и среди граждан. Например, постоянно растет парк электромобилей.

"Все больше убеждаюсь, что нам надо строить вторую АЭС", - заявил в этой связи глава государства.

Президент Беларуситехнопарк