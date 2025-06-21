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Лукашенко выразил соболезнование в связи со смертью Валентины Талызиной
Автор:Редакция news.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким народной артистки РСФСР Валентины Талызиной. Об этом сообщила БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу главы государства.
"Ушла из жизни актриса исключительного таланта. Созданные ею художественные образы покоряли многочисленных поклонников искренностью и глубиной чувств. Творчество Валентины Илларионовны на театральной сцене и в кинематографе вписало яркие страницы в историю советского и российского искусства. Светлая память о ней всегда будет жить в наших сердцах", - говорится в соболезновании.