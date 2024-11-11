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Лукашенко высказал свое мнение о присутствии на выборах западных наблюдателей

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Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 января на встрече с доверенными лицами заявил о необходимости определиться с приглашением на выборы западных наблюдателей, сообщает БЕЛТА.

"Надо с Центральной комиссией еще раз встретиться и определиться, будем ли мы приглашать этих иностранцев (западных наблюдателей. - Прим. БЕЛТА) на выборы. Все говорят, да не надо, они ясно что скажут. Не знаю. Я думаю, что есть и другая точка зрения. Приедут - пусть едут эти все западники. Не приедут - значит, не приедут, это их право. Я думаю, что в нынешней кампании, исходя из того, что происходит, надо серьезно подумать, есть ли смысл нам от чего-то отказываться. Приходите - смотрите", - заявил Александр Лукашенко.

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