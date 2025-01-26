Лукашенко: "ядерный зонтик" Беларуси нужен для того, чтобы этого "дождя" не было

"Ядерный зонтик" Беларуси нужен для того, чтобы этого "дождя" не было. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам в Минске, сообщает БЕЛТА.

Президент пояснил, что ядерное оружие прежде всего служит для сдерживания. Не для того, чтобы не промокнуть под ядерным "дождем", но чтобы этого "дождя" вообще не было, образно выразился глава государства.

"Никто с ядерной страной воевать не хочет и не будет. Даже США. Они, как люди, продвинутые в этом плане, умные, понимают - это катастрофа", - отметил белорусский лидер.

В этом плане от отметил, что у Трампа есть семья, дети, и он знает, что это такое. В отличие от многих других бездетных политиков.

"Что касается безопасности, это важнейший вопрос наших отношений с Президентом Путиным и с Россией. Никогда не было переговоров, встреч и просто разговоров, чтобы мы не обсуждали эти проблемы. У нас нет закрытых тем в этой части, да и вообще в отношениях с Россией", - подчеркнул белорусский лидер.