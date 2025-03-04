Лукашенко заявил, что Беларусь ежегодно должна получать урожай в 11 млн т зерна

Ежегодно в Беларуси должны получать урожай в 11 млн т зерна, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко во время принятия кадровых решений и обозначения ключевые задач для профильного блока в правительстве, который курирует вице-премьер Юрий Шулейко, проинформировала БЕЛТА.

"Мы должны ежегодно получать 11 млн т зерновых. 11 млн т достань и положи, - сказал глава государства. - 11 млн т зерна вы должны ежегодно получать. Имеются в виду зерновые, зернобобовые, рапс, кукуруза и так далее".

Кроме того, стоит задача в 2025 году произвести более 9 млн т молока и более 2 млн т мяса, также в обязательном порядке обеспечить сохранность и продажу этой продукции.

Объем экспорта продовольственной продукции по итогам нынешнего года должен составить 9 млрд долларов. "Больше не прошу", - отметил Президент, уточнив, что Беларусь уже достигла этого показателя и надо удерживать позиции.