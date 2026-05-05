Лукашенко заявил, что его настораживает поток обращений за льготами
Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с руководством Совета Министров заявил, что его настораживает поток обращений за льготами и предложения по реструктуризации тех или иных задолженностей предприятий, сообщает БЕЛТА.
Например, правительством внесен проект указа о реструктуризации задолженности организаций цементной отрасли.
"Откровенно говоря, меня настораживает поток этих обращений за льготами и "коврижками". Особенно с назначением нового премьер-министра. Не хотелось бы, Александр Генрихович (премьер-министр Александр Турчин - прим. ред.), думать, что вы таким образом открываете какую-то новую политику: вот это дадим, это. Это же понятно - курсовые разницы и прочее… Взял конкретный директор предприятие - иди и работай, упирайся, - сказал Президент. - Какие-то льготы, бюджет и прочее. А вы начинаете витиевато мне расписывать и как войти в положение. Вот я боюсь, что правительство может взять такой курс, если не взяло. Вот обязательно надо там кому-то помочь, списать… Может, кому-то и надо помочь, если это надо государству. Вот чтобы у нас этого не случилось".
"Поэтому я очень часто и требую заключения и Комитета госконтроля, и председателя Национального банка по тому или иному вопросу. Чтобы у нас линия была одна. Потому что премьер новый, но Президент-то у нас тот же. И линию определяет Президент, и надо этой линии придерживаться. А сплошь и рядом реструктуризация задолженности организаций цементной отрасли. Что значит "реструктуризация задолженности"? Я понимаю, что вы мне предлагаете, но я всегда ориентировал: надо заставлять работать руководителя. Пришел - делай", - подчеркнул белорусской лидер.