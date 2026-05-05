Лукашенко заявил, что его настораживает поток обращений за льготами

"Откровенно говоря, меня настораживает поток этих обращений за льготами и "коврижками". Особенно с назначением нового премьер-министра. Не хотелось бы, Александр Генрихович (премьер-министр Александр Турчин - прим. ред.), думать, что вы таким образом открываете какую-то новую политику: вот это дадим, это. Это же понятно - курсовые разницы и прочее… Взял конкретный директор предприятие - иди и работай, упирайся, - сказал Президент. - Какие-то льготы, бюджет и прочее. А вы начинаете витиевато мне расписывать и как войти в положение. Вот я боюсь, что правительство может взять такой курс, если не взяло. Вот обязательно надо там кому-то помочь, списать… Может, кому-то и надо помочь, если это надо государству. Вот чтобы у нас этого не случилось".