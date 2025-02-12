Лукашенко заявил, что государство не собирается создавать искусственные барьеры для частного бизнеса

Государство не собирается возводить искусственные барьеры для частного бизнеса. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 17 февраля на встрече с представителями частных предприятий, сообщила БЕЛТА.

В числе вопросов, на которые сейчас нужно обратить особое внимание, глава государства назвал декриминализацию экономических рисков.

Александр Лукашенко отметил, что среди предпринимателей, как и в любой другой сфере, попадаются недобросовестные дельцы и единичные случаи бросают тень недоверия на все бизнес-сообщество. "Но я хочу подчеркнуть: никаких искусственных барьеров из-за нескольких жуликов государство возводить не будет. Ко всему нужно подходить, опираясь на прагматичность и здравый смысл", - заявил глава государства.

"Думаю, что и мы должны исходить исключительно из интересов своей экономики. Власть в равной степени заинтересована, чтобы частный и государственный секторы, а также иностранные предприятия работали на общее благо людей и страны, - подчеркнул Президент. - Это говорит о том, что мы должны поставить в равные условия частные и государственные формы собственности предприятий. В равные условия".