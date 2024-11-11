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Лукашенко заявил, что предстоящие выборы надо сделать как праздник, американское шоу не надо
Предстоящие президентские выборы в Беларуси надо сделать как праздник, американское шоу не надо. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал на встрече с председателями облисполкомов и Минского горисполкома, сообщает БЕЛТА.
"Выборы надо сделать как праздник. Нам американское шоу, где стреляют в ухо или в голову, не надо. Нам надо, чтобы эти выборы достойно прошли, и мы не подставлялись лишний раз под критику", - обозначил глава государства.
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