Лукашенко заявил, что предстоящие выборы надо сделать как праздник, американское шоу не надо

Предстоящие президентские выборы в Беларуси надо сделать как праздник, американское шоу не надо. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал на встрече с председателями облисполкомов и Минского горисполкома, сообщает БЕЛТА .

"Выборы надо сделать как праздник. Нам американское шоу, где стреляют в ухо или в голову, не надо. Нам надо, чтобы эти выборы достойно прошли, и мы не подставлялись лишний раз под критику", - обозначил глава государства.