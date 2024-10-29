Лукашенко заявил, что в следующей пятилетке нужно окончательно решить вопрос по Витебской области

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В следующей пятилетке нужно окончательно решить вопрос по Витебской области и определить, как действовать в развитии АПК. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 8 ноября, выступая в Полоцке на областном фестивале "Дожинки-2024", сообщает БЕЛТА.

"Мы должны в следующей пятилетке окончательно решить вопрос по Витебской области. Решить в положительном ключе и определиться, что мы здесь будем делать, - сказал глава государства. - Нас ждет тяжелейшая работа. Помогать будем тем, кто даст отдачу. Мы не можем закапывать чужие деньги в землю. Помощь - это мы у кого-то возьмем и вам дадим. Простая формула. Взял - отдай".

По его словам, в целом показатели этого года довольно контрастные. Есть отдельные районы и предприятия, которые достойно смотрятся на уровне лидеров республики. "Вопрос только, как эти успехи сделать для Витебщины нормой, - сказал глава государства. - Тем более 8 лет назад вы уговаривали меня начать эксперимент по созданию агропромышленных объединений как основы будущего АПК Витебщины. Это правильно. Я не вижу здесь абсолютно никаких проблем. Объединившись, четко выработав систему, всегда легче".