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Лукашенко заявил, что в следующей пятилетке нужно окончательно решить вопрос по Витебской области
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В следующей пятилетке нужно окончательно решить вопрос по Витебской области и определить, как действовать в развитии АПК. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 8 ноября, выступая в Полоцке на областном фестивале "Дожинки-2024", сообщает БЕЛТА.
"Мы должны в следующей пятилетке окончательно решить вопрос по Витебской области. Решить в положительном ключе и определиться, что мы здесь будем делать, - сказал глава государства. - Нас ждет тяжелейшая работа. Помогать будем тем, кто даст отдачу. Мы не можем закапывать чужие деньги в землю. Помощь - это мы у кого-то возьмем и вам дадим. Простая формула. Взял - отдай".
По его словам, в целом показатели этого года довольно контрастные. Есть отдельные районы и предприятия, которые достойно смотрятся на уровне лидеров республики. "Вопрос только, как эти успехи сделать для Витебщины нормой, - сказал глава государства. - Тем более 8 лет назад вы уговаривали меня начать эксперимент по созданию агропромышленных объединений как основы будущего АПК Витебщины. Это правильно. Я не вижу здесь абсолютно никаких проблем. Объединившись, четко выработав систему, всегда легче".
Сегодня в 6 таких структур входит порядка 130 сельхозпредприятий региона. Было заложено даже в масштабах страны много новаций и преференций - от сырьевых зон и экономических стимулов переработки до особенностей кадровой политики. "Я не забыл обещаний. К 1 марта мы подводим итоги работы указанных структур. И я хочу, чтобы вы понимали: никаких "электоральных скидок", выборы мол, не будет, если провалите дело", - предупредил Президент.
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