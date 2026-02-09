"Механизм один - платить за результат" - Лукашенко о совершенствовании научной деятельности

Механизм один - платить за результат. На повестке у главы государства - проект указа о совершенствовании научной деятельности.

Кроме председателя президиума Академии наук, среди участников совещания - глава Администрации Президента, председатель Комитета госконтроля, вице-премьер Виктор Каранкевич, а также министры образования и финансов.

Глобально научные вопросы обсуждали на совещании в конце ноября с участием всех заинтересованных. Тогда и было решено подготовить документ, который даст ощутимый импульс развитию всей сферы. 9 февраля детально проанализировали все предложения.

Президент: Проект указа должен быть полным и всеобъемлющим

"У меня после ознакомления с проектом указа появилось немало вопросов. И я хотел бы с вами обсудить эти вопросы. Но тогда на совещании мы условились, что если речь идет о деньгах, об оплате, то механизм один - платить за результат. Есть результат - платим. Нет результата - никаких денег не будет. Как бы там наши безусловно умные ученые люди ни преподносили этот вопрос", - подчеркнул глава государства.

"Никаких денег без результата" - Лукашенко обозначил главный принцип оплаты труда ученых Об этом Президент Беларуси заявил на совещании по проекту указа о совершенствовании научной деятельности 09.02.2026 11:40

Александр Лукашенко попросил доложить, как представленный проект указа обеспечивает достижение целей и какие для этого предлагаются инструменты. "Пока четко просматривается не очень много: базовое финансирование и возможности ученым преподавать в вузах. Ну а кто против? Никто не против. И сегодня, по-моему, этот процесс успешно развивается, - заметил Президент. - А про эффективность, результаты научной деятельности? Тут отсылочные нормы, как юристы говорят: "Это определит правительство". Так зачем мы тогда проект указа вносим?"

"Проект указа должен быть полным и всеобъемлющим. И никаких отсылочных норм. Чтобы люди, которые будут интересоваться этим указом, прежде всего ученые, понимали, о чем идет речь, и сколько это будет стоить", - требует Президент.

Александр Лукашенко нацеливает - надо принять принципиальное решение. И все вопросы, которые еще есть в ученой среде, должны быть закрыты до съезда ученых.

На науке никто экономить не будет. Важно избавиться от громоздкой и неэффективной системы управления в структуре Академии наук.

В 2026 году финансирование научной сферы в Беларуси увеличено на 23 %

В 2026 году финансирование научной сферы (по сравнению с прошлым годом) увеличено на 23 %. А в рамках новой Программы социально-экономического развития на пятилетку расходы на научно-техническую деятельность будут удвоены. Требование принципиальное - деньги должны работать и приносить результат.

Караник: У НАН есть и производственная составляющая

Владимир Караник, председатель президиума НАН Беларуси, констатировал, что принципиальный вопрос заключается не в финансировании науки, поскольку она финансируется и будет финансироваться, а в повышении эффективности этого процесса.

"Обсуждалось, что если разделить сметы, то у некоторых могут возникнуть иждивенческие настроения: если на текущее содержание деньги дают, может быть, не стоит заниматься научными проектами и всем остальным. Государство готово платить за инфраструктуру, но в рамках выполнения госзаказа либо хоздоговорной деятельности, отчисляя определенный процент на инфраструктуру", - рассказал Караник.

"Когда мы оптимизируем структуру, уберем непрофильные активы, тогда вернемся к вопросу, каким образом финансировать в рамках бюджетной сметы то, что требует финансирования напрямую из бюджета", - считает Караник.

Караник: В целом проект указа о научной деятельности поддержан Президентом Беларуси "Часть его положений направлена на доработку, в том числе и базовое финансирование", - сообщил председатель Президиума Национальной академии наук 09.02.2026 13:15