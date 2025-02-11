Оптимизация управленческих процессов, тотальная дебюрократизация и железная исполнительская дисциплина. Так сегодня на Президиуме ВНС Президент обозначил неотъемлемые составляющие эффективного государства. На повестке были вопросы, которые формируют политическую структуру на годы вперед. Проведение очередного заседания Всебелорусского собрания запланировано на апрель. В планах обсудить выполнение программ социально-экономического развития, а также обозначить контуры стратегии такого документа на следующую пятилетку. Подготовка к форуму начата, шлифуется и сама оргструктура этого органа народовластия в новом конституционном статусе. Президент подчеркивает, что собрание должно занимать свою нишу в стране и не вмешиваться в компетенции других госорганов.

Заседание Президиума ВНС

О том, что передышка после выборов не планируется, было понятно по задачам, которые Президент сразу поставил перед своей Администрацией. Глава АП рассказывал, что Александр Лукашенко оперативно начал подготовку к Посланию и ВНС. Очередное заседание Всебелорусского собрания запланировано на апрель. В новом конституционном статусе оно пройдет во второй раз. Открывая встречу Президиума, Александр Лукашенко как председатель Всебелорусского народного собрания напомнит о стратегической задаче органа народовластия - защищать суверенитет со всех сторон.

По Конституции ВНС отводится стратегическая роль по всеобъемлющей защите суверенитета Беларуси

"О значительных полномочиях данного органа народовластия, обеспечивающего широкое вовлечение наших граждан в процессы развития страны, красноречиво говорят принимаемые им решения: планы социально-экономического развития на пятилетку, Концепция национальной безопасности, Военная доктрина и другие", - сказал Президент.

По словам Александра Лукашенко, в полной мере это относится и к тем вопросам, которые должны быть вынесены на предстоящее Всебелорусское народное собрание. Один из главных - выступление Президента с ежегодным Посланием к белорусскому народу и парламенту.

Важные темы для обсуждения на предстоящем ВНС

К работе над Посланием народу и парламенту Александр Лукашенко всегда подходил сверхответственно. Ведь это и отчет власти перед людьми, и задачи на перспективу, и ответы на вопросы, которые ставит жизнь, и всегда контуры будущего.

Страна вступила в пятилетку качества. Дан старт Году благоустройства. Завершается последний год пятилетки (2021-2025 гг. - прим. ред.). Это предопределяет сложность и комплексность стоящих перед нами задач", - сказал Александр Лукашенко.

Следующий вопрос связан с новыми конституционными контрольными полномочиями ВНС. Впервые делегаты заслушают доклад премьер-министра о выполнении программ социально-экономического развития страны. "В своем выступлении глава правительства должен не только отчитаться о проделанной работе, но и обозначить контуры стратегии программы социально-экономического развития на предстоящую пятилетку", - отметил белорусский лидер.

Всебелорусскому народному собранию также впервые предстоит принять ряд кадровых решений.

По процедуре Президент вносит на согласование Президиума кандидатуры судей высших судов. "Список у вас имеется. Представят этих людей председатели Конституционного и Верховного судов. Если вы их поддерживаете, то вопрос об их избрании включим в повестку дня собрания", - сказал глава государства.

Президент: ВНС должно занимать свою нишу в государстве

Всебелорусское народное собрание еще встраивается в структуру государственной власти. И в этой связи главные акценты Президента неизменны - у ВНС своя важная миссия, оно не должно довлеть над госорганами или мешать им работать. Но при этом выполнять свои задачи.

Камнем преткновения пока еще была оргструктура, то есть как выстроить все цепочки так, что делегаты были максимально эффективны. Президент поручал проработать.

Условия эффективного государства

"Проблематика серьезная, а потому при принятии решений нельзя ошибиться. "Всебелорусское народное собрание должно занимать свою нишу в государстве и не вмешиваться в компетенцию других государственных органов. Нельзя породить новые совещания, переписку, формализм. И главное - не должно быть сталкивания лбами одних органов власти с другими и всех вместе со Всебелорусским народным собранием. Мы, как первопроходцы, идем по целине, формируем структуру на годы вперед. И от этого решения во многом зависит продуктивность и авторитет самого собрания, других органов государственного управления", - заявил белорусский лидер.

"Если мы хотим иметь эффективное государство, то начинать надо с оптимизации управленческих процессов, тотальной дебюрократизации и железной исполнительской дисциплины. В конечном счете от этого зависит доверие народа. Все, что мы обещали людям вместе с вами в предвыборную кампанию, мы обязательно должны реализовать. И мы это сделаем", - резюмировал Александр Лукашенко.

Чтобы инструмент зазвучал, ему требуется настройка. Точно так же сейчас еще "настраивают" и сам ВНС на новый лад. Члены Президиума как никто понимают - это тонкая игра.

Вадим Богуш, ректор БГУИР, член Президиума ВНС:

"Требуется определенная последовательность шагов. Поэтому мы стараемся очень взвешенно принимать решения. Важнейший этап социально-экономического развития, потому что 2025 год, кроме того, что это последний год пятилетки, это еще и год фактически планирования не только следующего пятилетнего периода, но и долгосрочного планирования в том числе. Это год благоустройства, это год пятилетки качества. Это накладывает очень большие обязательства, наверное, на действующую систему прежде всего исполнительной власти. Понятное дело, что это будет касаться и совершенствования правового поля нашей страны".

Взаимодействие в ВНС должно быть оперативным, эффективным и контролируемым

Взаимодействие в ВНС должно быть оперативным, эффективным и контролируемым. Именно по таким принципам выстраивают структуру. Одно из предложений касалось создания комиссий ВНС.

Валерий Мицкевич, начальник секретариата ВНС:

"Развернулась очень бурная дискуссия, были доводы за, против. В итоге решение о создании постоянных комиссий не принято. Это новый конституционный орган, здесь важно, чтобы он не мешал уже созданным структурам работать, чтобы не было пересечения компетенций. Я был докладчиком, исходя из тех проектов, которые предлагались, конечно, никакого пересечения компетенций не предполагалось. Но в любом случае такие опасения высказывались, соответственно поэтому очень осторожно члены Президиума высказывали свое мнение и голосовали соответственно".

Александр Косинец, заместитель председателя Президиума ВНС:

"На Президиуме Всебелорусского народного собрания принята организационная структура Всебелорусского народного собрания - 1189 человек. Они объединены в 10 делегаций. Делегация от законодательной, судебной, исполнительной власти и 7 делегаций от регионов".

"Средняя численность делегаций от 70 и чуть более человек. Самая массовая делегация от города Минска - 192 человека. Таким образом, оформлена система организации управления. Президент, председатель Всебелорусского народного собрания, его заместитель, Президиум, секретариат - это одна ступень иерархии. Другая ступень иерархии, возглавляемая руководителями делегаций, - руководители парламента, судебной власти, премьер-министр, председатели облисполкомов. Таким образом, организационная структура оформлена, приступает к своей деятельности", - заключил Александр Косинец.

Утверждена повестка очередного ВНС

Что же касается повестки предстоящего апрельского собрания, она будет насыщенной. Хотя точная дата еще не определена, сам ход событий уже понятен.

Александр Косинец, заместитель председателя президиума ВНС:

"Заседания будут проходить в апреле месяце в течение двух дней. Первый день - это послание Президента Республики Беларусь, где будут очерчены все направления социально-экономического развития, международная политика, наше геополитическое положение, вопросы, связанные с решением имеющихся проблем, успехи, недостатки и в конечном итоге, каким образом нам развивать государство в ближайшие годы. Во второй день будет заслушан доклад премьер-министра в соответствии со статьей 15 Закона о Всебелорусском народном собрании о социально-экономическом развитии нашего государства за 2021-2024 годы".

Очередное заседание ВНС пройдет в апреле