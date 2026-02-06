3.74 BYN
На совещании Лукашенко с руководством Совмина обсуждались вопросы защиты прав работников
Защита прав работников, усиление ответственности за невыплату зарплат, второй шанс для предприятий-банкротов - ряд важных экономических вопросов вынесен 6 февраля на рассмотрение Президента Беларуси Александра Лукашенко.
Во Дворце Независимости проходит совещание с руководством Совмина. Еще несколько лет назад в стране изменили подходы в отношении неплатежеспособных организаций. Ставку сделали на сохранение таких предприятий: процедуры банкротства сменили механизмы оздоровления. Стояла цель - снизить убыточность в экономике, не терять рабочие места. Новые подходы обкатали на практике. С учетом этого опыта Президент актуализирует задачи.
Александр Лукашенко, Президент Беларуси:
"Мы продолжаем нашу практику обсуждения очень значимых для нас проблем. Во-первых, институт управляющих. Очень хотелось бы, чтобы докладчик, министр экономики, по этому вопросу доложил нам, откуда сие явление пришло в Беларусь, что оно означает и, самое главное, зачем оно нам. Это же новое явление в независимой Беларуси, поэтому эти вопросы мы с вами должны обсудить, тем более что с подачи бывшего председателя Верховного Суда мы уже касались этой проблемы, и какой эффект вообще получили от этих "антикризисных управляющих" и так далее. Как сказались новации того закона на снижении убыточности в экономике? Есть ли выявленные практикой узкие места, которые следует устранить для дальнейшего недопущения убыточности, банкротства? Второй вопрос о проекте указа по обеспечению выплаты вознаграждения человеку за сделанную работу. Казалось бы, в стране выстроена четкая система, благодаря которой каждый получает плату за свой труд. Если мы что-то пообещали и не выплатили, куда человеку идти? Как защитить свои интересы? Он вынужден идти в суд, искать на это деньги, отрываясь от семьи, детей, тратить нервы, время и прочее. Как меня информировали, в парламент внесены инициативы, предусматривающие усиление мер ответственности за невыплату заработной платы. Как они увязаны с проектом указа, который вы предлагаете?"
Число обращений граждан растет, немало случаев, когда люди не получают заработанное. Речь о гражданско-правовых договорах (такие заключают на время оказания услуг или работ). Предстоит разобраться, нужны ли дополнительные инструменты защиты для недопущения таких ситуаций. На повестке также усиление мер ответственности за невыплату зарплат.