"Нагонять упущенное время": Лукашенко и Ким Чен Ын открыли новую страницу отношений Беларуси и КНДР

26 марта лидеры Беларуси и КНДР подписали договор о дружбе и сотрудничестве. В Пхеньяне прошли переговоры Президента Беларуси Александра Лукашенко и Председателя Государственных дел КНДР Ким Чен Ына.

Страны готовы расширять политический и экономический диалог, что станет новым этапом в истории двусторонних отношений. Взаимный интерес охватывает самые разные сферы: промышленность, образование, медицину и другие направления.

А глобальный интерес схож: государства выступают за многополярный мир с уважением к независимым странам.

Переговорный день в КНДР начинался, когда Минск еще только просыпался. Солнце в Пхеньяне встает на 6 часов раньше, чем в Беларуси. Торжественная встреча лидеров уже состоялась 25 марта, на следующий же день в резиденции Кымсусан обсуждали вопросы рабочей повестки.

Казалось бы, расстояние, такие разные культуры и такой разный менталитет: у Корейской Народно-Демократической Республики репутация закрытой и контролируемой страны. Там на эти стереотипы отвечают: "У нас своя идеология". "Чучхе" - значит опираться на собственные силы и не сильно поддаваться на глобализацию - такой у Пхеньяна курс.

Белорусский лидер же начал встречу не с того, что рознит, а наоборот, что сближает.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Это мой первый визит в вашу прекрасную столицу. Масштаб проделанной работы особенно виден, когда узнаешь о том, что Пхеньян, как и Минск, был стерт с лица земли в годы Отечественной освободительной войны (1950-1953 годы). Я вам по-дружески могу сказать - вашу страну ждет великое будущее с трудолюбивым, дисциплинированным народом. И второе, что я увидел: вы умеете делать все, и вы это делаете так, как никто в мире. Это не дань уважения нашим переговорам, это действительно исходит из моих наблюдений. Невзирая на географическую отдаленность, белорусские и корейские народы сближают общие интересы патриотизма, сохранение исторической памяти и глубокого уважения к старшему поколению. Дружеские отношения нашего государства, которые зародились еще во времена Советского Союза, никогда не прерывались. Сегодня, в результате всестороннего поступательного развития, они переходят на принципиально новый этап. С большим опозданием, но тем не менее переходят на новый этап".

Александр Лукашенко и Ким Чен Ын

Факт В феврале 2026 года Ким Чен Ын был переизбран на пост Генерального секретаря Трудовой партии, которая стоит у власти уже 8 десятилетий.

Карьеру без партийного билета, кстати, сделать сложно. Там даже прозвучала задача для дипломатов: развивать отношения с такими странами, как Беларусь, кто не ставит политических условий, экономических ультиматумов и не разговаривает на языке санкций.

"В современных реалиях глобальной трансформации, когда сильными мира сего открыто игнорируются и нарушаются нормы международного права, независимым странам необходимо взаимодействовать более тесно, консолидировать усилия, направленные на защиту своего суверенитета и улучшение благосостояния граждан. Так же, как и вы, мы выступаем за многополярный мир, основанный на взаимном уважении принципа равенства государств, не вмешательства во внутренние дела и учете интересов друг друга", - заявил белорусский лидер.

Ким Чен Ын, Председатель Государственных дел КНДР:

"Наши страны стремятся к строительству многополярного мира, основанного на принципах самостоятельности и справедливости, а также придерживаются схожей позиции по международной повестке дня. Я думаю, что это служит предпосылкой для дальнейшего расширения отношений в соответствии с взаимным интересом двух стран. Мы выражаем солидарность и поддержку Беларуси, которая стремится проводить самостоятельную политику, достигать мира и развития, продолжая при этом развитие отношений с традиционно дружественными странами. Беларусь успешно защищает права в сфере безопасности и развития экономики".

Ким Чен Ын, Председатель Государственных дел КНДР

В последнее время контакты между Минском и Пхеньяном активизировались: возобновлена работа Межправкомиссии, пошел диалог по дипломатической линии.

"Я, как и вы, сторонник того, чтобы мы развивали наши отношения, не оглядываясь на другие страны, которые, конечно, будут не в восторге от наших отношений, потому что они конкуренты. Вы знаете, наши экономики взаимодополняемы, мы нужны друг другу, и в этом направлении давайте двигаться. Мы сделаем выводы из прошлого, из своих ошибок для того, чтобы отношения между КНДР и Беларусью были образцовыми", - отметил Президент Беларуси.

КНДР приходится непросто: вокруг откровенные недоброжелатели и крупные мировые игроки со своими интересами. Среди традиционных партнеров у них Россия и Китай. В последнее время, по возможности, Пхеньян стремится диверсифицировать свои внешние связи и готов даже Вашингтон перестать считать своим врагом.

В 2025 году наблюдалась активизация сотрудничества КНДР со странами региона, с Лаосом, Вьетнамом, Индонезией, но пришло время посмотреть и на близкий Запад.

Минск и Пхеньян, как было сказано в начале пути, начинают с основы: формируют договорно-правовую базу, чтобы дать зеленый свет сотрудничеству и работе по линии министерств, это даст возможность двигаться дальше.

Главный итог официальных переговоров - договор о дружбе и сотрудничестве, его подписали лично лидеры, они определились с принципами взаимодействия и рамками будущих взаимовыгодных проектов.

Александр Лукашенко и Ким Чен Ын

Объявляется открытой церемония подписания договора о дружбе и сотрудничестве между КНДР и Республикой Беларусь. Договор подписали Председатель Государственных дел Корейской Народной Демократической Республики товарищ Ким Чен Ын и Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Подписями скреплены еще с десяток соглашений и меморандумов. Это письменное подтверждение, что страны готовы работать в самых разных сферах. Товарооборот пока мизерный, но есть понимание, как важно обеспечивать и подготовку кадров, и продовольственную безопасность, и промышленный потенциал.

Юрий Шулейко, заместитель премьер-министра Беларуси:

"За последние два года удалось более конкретно приблизиться к поставленным целям для того, чтобы обозначить наши намерения двух стран. В первую очередь то, что у нас получается сегодня: продукты питания, фармацевтическая продукция и продукция для сельского хозяйства. Наши карьерные самосвалы уже работают в Корее. Надо отметить, что это первые шаги именно тех направлений, которые мы в дальнейшем будем продвигать в ближайшее время. И сегодня тот позыв, который дал глава КНДР, он обозначил: с Беларусью надо работать".

Андрей Кузнецов, министр промышленности Беларуси:

"Не секрет, что мы тоже находимся под санкциями, поэтому должны работать открыто, выстраивая выгодные двусторонние отношения. Мы обсудили вопросы механизации сельского хозяйства и интеграции наших промышленных предприятий. За эти рабочие дни уже наметили конкретные планы. Ждем корейских партнеров, чтобы показать, чем мы можем быть полезны, а они, в свою очередь, представят свои возможности. Уверен, это сотрудничество даст результат, который придаст новый импульс развитию наших стран".

В КНДР есть свои правила: не так все просто с интернетом и связью с внешним миром, особое отношение к вождям, много усилий и средств идет на военную сферу. Но страна позиционирует себя как социальное государство - это значит, берет на себя полную ответственность за лечение и образование людей. База у Беларуси в этой сфере приличная - многое может быть полезно корейцам.

КНДР

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:

"Сфера здравоохранения - это та сфера, которая должна быть вне санкций. В этом отношении важно, чтобы взаимодействие строилось в рамках гуманитарного процесса и в тех аспектах, которые необходимы для каждой из сторон. Сегодня уважаемый руководитель КНДР обозначил сферу здравоохранения как одну из тех, которая очень интересуется и готова к глубокому сотрудничеству. Мы рассматриваем такие аспекты взаимодействия, как лечебный процесс, санэпидблагополучие. Мы готовы предоставить все формы взаимодействия по лекарственному обеспечению, что является также актуальным в сфере того, что ранее уже были точки взаимодействия, но, конечно, стоит отметить, что они могут быть гораздо больше и глубже".

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

"В рамках соглашения, которое подписано между министерствами образования наших стран, предусматривается обмен и подготовка студентами, проведение стажировок профессорско-преподавательским составом. Мы сегодня видим высокий уровень образования в области естественных, точных, инженерных наук, и, безусловно, здесь нам есть чем поделиться. Мы видим то, что достаточно большое количество граждан КНДР обучается в Китайской Народной Республике, в Российской Федерации. В советское время большое количество студентов училось и в Республике Беларусь. Мы уверены, что этот потенциал должен быть раскрыт. В первую очередь, это инженерные кадры, подготовка для агропромышленного комплекса, и это, естественно, научное направление".

Распробовать белорусские продукты у Ким Чен Ына будет возможность: после переговоров лидеры обменялись подарками. Среди них от Президента Беларуси - шоколад, белорусский зефир и черный хлеб. Зная, как руководитель КНДР относится к военной теме, белорусский лидер не забыл и о специальном презенте.

"Стрелковое оружие всегда нужно будет для солдата", - сказал Александр Лукашенко, отметив, что в Беларуси организовано производство собственного стрелкового оружия и боеприпасов.

Ким Чен Ына заинтересовал этот подарок. Лидер КНДР высказал слова благодарности, внимательно изучил автомат, уточнил его характеристики и даже попробовал перезарядить.

"Все правильно! Оружием владеет Ким Чен Ын", - заметил по этому поводу Президент Беларуси.

Уже на торжественном приеме Александр Лукашенко сказал, что в истории 30-летних дипотношений Беларуси с этой страной открывается новая страница: "За эти 30 лет строительство наших отношений могло быть намного ближе и намного лучше. Но так сложилось, что нам придется нагонять то время, которое мы упустили. И мы пройдем очень быстро этот предстоящий период времени. Благодаря тому, что нас связывает узы дружбы".

"Рад, что в ходе сегодняшних наших личных переговоров подтверждена воля руководства двух государств к дальнейшему развитию корейско-белорусских дружественных отношений. А также быть уверены в том, что можно сделать много полезных дел для процветания и развития наших стран и улучшения благосостояния наших народов", - отметил Ким Чен Ын.

В честь приезда Александра Лукашенко был организован большой концерт в духе корейской торжественности. Он проходил на ледовой арене - шоу на коньках и музыка, которая может растрогать. Видно, что готовились серьезно: звучали и местные мелодии, и такие родные для белорусского уха "Купалiнка", "Малиновка" и "Любимую не отдают".

Чтобы проводить высокого гостя, Ким Чен Ын приехал в аэропорт, здесь был военный оркестр и сотни людей. Личное присутствие на языке дипломатии - это и знак уважения, и результативность переговоров.