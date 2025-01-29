Национальная библиотека приобретет несколько десятков экземпляров книги "Наш Президент"

Выборы Президента Беларуси прошли открыто, демократично и в соответствии с национальным законодательством. Об этом заявил председатель Палаты представителей.

По инициативе депутатов в Овальном зале Дома правительства прошла встреча с авторами книги "Наш Президент". Напомним, издание вышло в свет накануне финишной прямой электоральной гонки.

Игорь Сергеенко отметил - символично, что общение проходит сегодня, когда белорусский народ оказал действующему главе государства высокое доверие, подтвердив приверженность курсу на строительство сильной и суверенной Беларуси. Спикер парламента уверен, что книга вызовет живой отклик не только у нас в стране, но и за рубежом и будет интересна и полезна для прочтения каждому. К слову, Национальная библиотека приобретет несколько десятков экземпляров издания и вскоре передаст в областные библиотеки.

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей, гендиректор Национальной библиотеки Беларуси:

"Это очень серьезный исторический источник, это фотодокумент, это книга, которая издана с точки зрения искусства книги очень хорошо и современно. И мы видели самое главное - отклик общества. Не успела пройти презентация, как тут же пошли заказы на книгу. Люди захотели иметь ее у себя в библиотеке. И это очень важно. Когда книга становится на самом деле общественным явлением, когда выход книги в свет настолько совпадает с ожиданиями общества - это свидетельство того, что авторский коллектив сработал правильно".

Книга "Наш Президент" очень востребована у читателей. Заявок больше, чем типография может отгружать. По словам руководителя издательства "Беларусь" Александра Карлюкевича, одного из авторов книги, в ближайшие дни прочитать ее можно будет уже и в регионах. В Минске же издание каждый день появляется в магазинах "Светоч" и "Мерч Первого". Ажиотаж на книжных полках подтверждает - издание получилось. В нем есть личное прочтение судьбы Президента.

Николай Бузин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"На мой взгляд, ее надо было сделать раньше, поскольку в этом небольшом издании содержится вся история нашей страны, история становления наших принципов".