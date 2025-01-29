Национальная библиотека приобретет несколько десятков экземпляров книги "Наш Президент"

Погода в Беларуси
Брест6°
Гродно7°
Минск7°
Гомель6°
Витебск5°
Могилев6°
Минск
7°
Выборы Президента Беларуси прошли открыто, демократично и в соответствии с национальным законодательством. Об этом заявил председатель Палаты представителей.
По инициативе депутатов в Овальном зале Дома правительства прошла встреча с авторами книги "Наш Президент". Напомним, издание вышло в свет накануне финишной прямой электоральной гонки.
Игорь Сергеенко отметил - символично, что общение проходит сегодня, когда белорусский народ оказал действующему главе государства высокое доверие, подтвердив приверженность курсу на строительство сильной и суверенной Беларуси. Спикер парламента уверен, что книга вызовет живой отклик не только у нас в стране, но и за рубежом и будет интересна и полезна для прочтения каждому. К слову, Национальная библиотека приобретет несколько десятков экземпляров издания и вскоре передаст в областные библиотеки.
Вадим Гигин, депутат Палаты представителей, гендиректор Национальной библиотеки Беларуси:
"Это очень серьезный исторический источник, это фотодокумент, это книга, которая издана с точки зрения искусства книги очень хорошо и современно. И мы видели самое главное - отклик общества. Не успела пройти презентация, как тут же пошли заказы на книгу. Люди захотели иметь ее у себя в библиотеке. И это очень важно. Когда книга становится на самом деле общественным явлением, когда выход книги в свет настолько совпадает с ожиданиями общества - это свидетельство того, что авторский коллектив сработал правильно".
Книга "Наш Президент" очень востребована у читателей. Заявок больше, чем типография может отгружать. По словам руководителя издательства "Беларусь" Александра Карлюкевича, одного из авторов книги, в ближайшие дни прочитать ее можно будет уже и в регионах. В Минске же издание каждый день появляется в магазинах "Светоч" и "Мерч Первого". Ажиотаж на книжных полках подтверждает - издание получилось. В нем есть личное прочтение судьбы Президента.
Николай Бузин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"На мой взгляд, ее надо было сделать раньше, поскольку в этом небольшом издании содержится вся история нашей страны, история становления наших принципов".
Документально-биографический очерк "Наш Президент" написан авторским коллективом. Над изданием трудились доктор педагогических наук, заслуженный деятель науки Беларуси Александр Радьков, пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт, замглавы Администрации Президента Владимир Перцов, руководитель "Издательства "Беларусь" Александр Карлюкевич.