Неожиданные кадровые решения и отмена совещания - чем удивило "Время Первого" на этой неделе

Президент Беларуси Александр Лукашенко часто указывал на то, что год впереди непростой, нужно грамотно спланировать и пятилетку. В этом деле важна исполнительская дисциплина и правильно расставленные приоритеты.

Для этого же нужно и деньги считать. И если их можно сэкономить или переориентировать на что-то поважнее, делается план, которого надо придерживаться.

Это касается в том числе госинвестпрограммы на 2025 год. В свое время так поддержали легенду - мотовелозавод. И сегодня на его площадях выпускают не только знаменитых "Аистов" и мотоциклы "Минск", но и лесозаготовительную технику и даже перерабатывают рапс. Неожиданно, правда?

Неделя была очень интересной. Лукашенко отменял совещания, возвращал правительству документы и удивлял кадровыми решениями. Все подробности рассказали в проекте "Время Первого".

В эту неделю впервые в новом году произошла смена кадров. И там было много знакомых лиц. Например, Алексей Богданов стал Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Казахстане.

Дипломат, глава протокола Министерства иностранных дел Юрий Ярошевич теперь уезжает в Израиль послом.

Юрий Ярошевич, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Израиле:

"Это очень сложный момент без преувеличения. Я сегодня ехал на работу и вспоминал, сколько раз я был во Дворце за все это время: 0,5 тыс. раз, прошли сотни международных встреч и более 100 больших официальных рабочих визитов - это серьезно. Мое сердце остается здесь".

На встрече по кадрам Президент подыграл комментаторам из серии "что Лукашенко опять кого-то списал". Но для ротации незаменимых нет. Хотя дело не только в этом.

Экс-министр здравоохранения Дмитрий Пиневич был назначен послом в Азербайджан. Год его не было в публичном пространстве. Хотя должности занимал околомедицинские. Больше консультировал.

Дмитрий Пиневич, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Азербайджане:

"Любой человек, который находится в реестре главы государства, должен быть в том числе дипломатом. Находясь в сфере здравоохранения, мы много взаимодействовали с внешним контуром: с общественными организациями, с ВОЗ, в рамках других организаций ООН, налаживали межгосударственные контакты. Я думаю, что это должно помочь, но, безусловно, сфера новая".

Уже экс-пресс-секретарь Министерства иностранных дел Анатолий Глаз уезжает послом в Турцию, но его жена остается в Беларуси.

Если кто не знал, речь идет про телеведущую Анну Квилорию. Из эфира она не пропадет - будет жить на две страны и усиливать информационную работу в Турции.

Что касается дипломатии, для Президента главный показатель - результаты в торговле. Но есть еще пару обязательных пунктов: "Исполнительская дисциплина и ответственность за принимаемое решение. Это касается всех. Никакой размазни быть не должно ни в Администрации, ни в правительстве, ни у вас. Выдержим этот тренд, будем работать в таком ключе - у нас все получится".

Глава государства назначил и нового министра антимонопольного регулирования и торговли. Мантра Александра Лукашенко: в основе всего - справедливость. Выработка формулы ценообразования - тоже об этом.

Не должно быть так, что какие-то учредители, директора и начальники вот с карманами ходят, деньгами набитыми, а контролер-кассир или грузчик на складе, или еще кто-то нищенское влачат существование. Александр Лукашенко

Министром по налогам и сборам стал Дмитрий Кийко. Налоговая система в Беларуси вроде стабильная, но все равно ждут предложений.

"Посмотрите, льготы, которыми мы "обложили" многие предприятия, которые эти льготы не должны иметь. Да и на население. Тот, кто должен иметь поддержку и льготы, тот должен иметь. Кто нет, значит нет. Должен работать, упираться и поддерживать государство" - обратился к Дмитрию Кийко белорусский лидер.

Поддержку государством многих важнейших сфер тоже обсудили на неделе. Речь о госинвестпрограмме на 2025 год. Александр Лукашенко не просто не подписал первоначальный вариант, а вообще отменил совещание во вторник.

"Такое бывает. Президент потребовал, чтобы мы расширили круг участников, чтобы было больше альтернативных точек зрения", - обозначил глава Администрации Президента Беларуси Дмитрий Крутой.

Бюджет госинвестпрограммы составляет 6,5 млрд белорусских рублей. Дороги, школы, больницы - вот так буквально это видит правительство, а Президент говорил о глобальном.

Александр Лукашенко:

"Ни одной копейки нельзя тратить на то, без чего мы можем обойтись. 6,5 млрд рублей - деньги немалые. И если мы по-хозяйски, эффективно вложим эти деньги, мы получим хороший эффект. Он нам нужен сегодня. Каждый вложенный рубль должен давать максимальную отдачу".

Словом, Александр Лукашенко ждет от правительства и своей администрации стратегии. Любое решение должно быть целесообразным.

"Если вы хотите работать - работайте, - обратился Президент к участникам мероприятия и в их лице ко всем ответственным должностным лицам. - Если вы не хотите работать - скажите. Уже выросли среднего уровня молодые ребята, которые хотят работать, а не пытаются какие-то отписки забрасывать Президенту. И получается: одни беглые и прочие ждут, когда сдохнет Президент: "Вот помрет, голос у него не тот, тяжело ему говорить". Да не дождетесь. А другие сидят как мыши под веником и думают: "Пронесет". Ребята, не пронесет. Будущий год и пятилетка будут непростыми. Я говорю это откровенно".

И все равно во второй раз Президент документ не подписал.

А теперь о воспоминаниях из детства. У большинства в маленьком возрасте был "Аист". А если в семье "Минск" - это вообще считалось суперкруто. На "Мотовело" "Пул Первого" поддался нешуточной ностальгии. А многие и до сих пор верны бренду.

Уважает бренд и пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт. Ей недавно подарили велосипед. В детстве у нее тоже был один из таких.

Наталья Эйсмонт:

"В деревне была с четырьмя братьями. У нас у каждого был свой велосипед, это, конечно, было очень круто для деревни по тем временам. Для нас это было счастье. Мы всей деревней катались. Ну и, честно говоря, конечно, падения были очень серьезные. Мы были такие отчаянные велосипедисты".

Глава государства часто приезжал на "Мотовело". Приходилось буквально спасать предприятие. То частник хотел приватизировать, то на месте "Мотовело" жилой район предлагали построить. Старшее поколение все это помнит как никто.

"Мы уже собирались уходить с предприятия, потому что нам сказали, что не нужна эта продукция, мотоциклы уже теперь не берут, велосипедов хватает. Но, слава богу, был человек, который по-другому думал. Это наш Президент", - поделился воспоминаниями слесарь механосборочных работ ООО "Мотовелозавод" Виктор Неборский.

И вот, наконец, "Аист" расправил крылья! На территории "Мотовело" появился Минский городской технопарк. Это было распоряжение Президента, инвестпроект.

В технопарке уже почти под сотню резидентов на данный момент. Соседи "Мотовело" - это частные компании самого разного профиля. Там занимаются производством стальных конструкций, переработкой рапса - чего только нет.

Если вам кто-то говорит, что "вот тут диктатура, задавили и будут душить" - никого, ни частника, ни государственное предприятие. Главное, чтобы они по-человечески относились к моим людям. Александр Лукашенко

Спросили у одного из частников: как им такое соседство.

"Найти помещение для нашего производства достаточно сложно. У нас крупногабаритная техника и есть определенные площади, которые должны соответствовать изготовлению такой техники. Здесь все это представлено, - заметил учредитель предприятия "Аксиом-групп" Артем Воронец. - Мы очень рады, что нам дали такую возможность поучаствовать в этом проекте".

У предприятия гигантские площади. Президент во время визита обошел всю территорию, заглянул в цеха частников и на сам "Мотовело". Требование одно - повышать локализацию. А так, дела там действительно хорошо.

Коллективы и про президентские выборы спросили, и про новые выпады режима Зеленского и про активизацию поляков.

Белорусский лидер дал такой ответ: "Совет безопасности Беларуси заявил о том, что у них, у наших беглых, есть план нападения на Беларусь с оружием в руках. Не то с Украины, не то с Польши. Милости просим, попробуйте. Потом не обижайтесь".

Ну если с соседями "Мотовело" повезло, то глобально у Беларуси есть вопросы. На совещании по внешнеэкономической деятельности и этот момент обсуждали.

Александр Лукашенко:

"Лишняя конкуренция в области автомобилестроения, других отраслей не входит в повестку дня западных государств, подстегиваемых Соединенными Штатами Америки. Ни для кого не секрет, что мы больше всего сегодня торгуем на восточном направлении, хотя от Запада мы не уходим окончательно. То, что их интересует и нам выгодно, мы продаем, но это не те объемы и не те деньги".

Наши интересы на Востоке, в Азии, Африке. У Президента Беларуси уже расписан график зарубежных визитов на этот год.

"Бизнес-круги многие предлагают даже в Соединенных Штатах Америки. У них интерес к нашему государству. Подождем. Мы ведем с ними диалог, переговоры с Западом по интересующим нас направлениям. Договоримся - будем сотрудничать. Но в основе должны лежать интересы нашего государства и приоритеты, которые мы определили", - обозначил глава государства.

Так часто бывает во Дворце Независимости: серьезная повестка и в то же время очень неожиданные заявления в кулуарах. "Пул Первого надо в воскресенье всех окунуть в прорубь", - об этом сказал госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович.