Новая страница отношений Минска и Нейпьидо: лидеры двух стран обсуждают совместные проекты

Новую страницу отношений открывают Минск и Нейпьидо. Президент Беларуси - с официальным визитом в Мьянме. Первым в истории двусторонних контактов.

Лидеры наших стран 28 ноября обсуждают широкий спектр перспективных направлений взаимодействия и реализацию совместных проектов. Александр Лукашенко прибыл к месту переговоров в Президентский дворец в сопровождении почетного конного эскорта из 54 всадников. Такое в истории протокольной практики Мьянмы впервые. Это подчеркивает особый статус визита.

Фундамент двусторонних отношений наших стран выстроен. Последние годы отмечены активизацией контактов. Исполняющий обязанности Президента Мьянмы посетил Беларусь на старте нынешнего года - лидеры определили конкретные направления развития сотрудничества. Сегодня - сверка позиций. Главы государств в эти минуты проводят двусторонние переговоры. Беларусь открыта к расширению взаимодействия в разных сферах, представляющих взаимный интерес. Главным образом это кооперация в традиционно сильных для нашей экономики промышленности и сельском хозяйстве.

Александр Лукашенко в Президентском дворце news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2e478b25-c7d7-4de5-8137-92149a579386/conversions/e43b3d38-38a8-44a6-9137-9db32e52819d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2e478b25-c7d7-4de5-8137-92149a579386/conversions/e43b3d38-38a8-44a6-9137-9db32e52819d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2e478b25-c7d7-4de5-8137-92149a579386/conversions/e43b3d38-38a8-44a6-9137-9db32e52819d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2e478b25-c7d7-4de5-8137-92149a579386/conversions/e43b3d38-38a8-44a6-9137-9db32e52819d-xl-___webp_1920.webp 1920w Александр Лукашенко в Президентском дворце

"Господин Президент, благодарю Вас за внимание к нашему визиту, доброе и тонкое отношение к нашей делегации. Проехали к вам расстояние немалое. Говорят, что в современном мире расстояние ничего не значит для установления добрых отношений. Мы обязательно оправдаем ваше внимание, я в этом абсолютно убежден, потому что в Беларуси есть все необходимое для того, чтобы технологически Мьянма могла подняться на еще одну ступень выше. Ваше правительство, ваши министры познакомились с Беларусью и знаете, что мы можем. У нас развита промышленность, сельское хозяйство, высокие технологии, образование", - отметил глава белорусского государства.

Беларусь - Мьянма: переговоры на высшем уровне

Мьянма для Беларуси становится новой точкой опоры в регионе Юго-Восточной Азии. Наши государства поддерживают друг друга на международной арене, взаимодействуют на многосторонних площадках (таких, как ЕАЭС и ШОС), сообща противостоят незаконным санкциям.



Лукашенко подчеркнул, что нынешний год - исторический для двусторонних отношений news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe547e40-2da4-498d-9b1a-f7f07177d240/conversions/138ebc8b-f4ba-4b1d-8a54-f216185aa453-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe547e40-2da4-498d-9b1a-f7f07177d240/conversions/138ebc8b-f4ba-4b1d-8a54-f216185aa453-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe547e40-2da4-498d-9b1a-f7f07177d240/conversions/138ebc8b-f4ba-4b1d-8a54-f216185aa453-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe547e40-2da4-498d-9b1a-f7f07177d240/conversions/138ebc8b-f4ba-4b1d-8a54-f216185aa453-xl-___webp_1920.webp 1920w Лукашенко подчеркнул, что нынешний год - исторический для двусторонних отношений