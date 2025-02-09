О чем интересовался Президент у главы Башкортостана и что обсуждал с губернатором Хабаровского края

Президентская повестка на этой неделе была принимающей. Во Дворце Независимости работали без выходных, ведь сразу два российских губернатора приехали договариваться о сотрудничестве с Беларусью. Техника, продукты, строительство - потенциал все равно остается огромным даже с учетом того, что уже делают стороны.

Также состоялась встреча с доверенными лицами, которых Президент Беларуси Александр Лукашенко поблагодарил и сориентировал на дальнейшую работу. Впереди назначение правительства. Каким оно будет, прозвучало во Дворце.

Обсудили и новые полномочия для председателей гор- и райисполкомов. Как изменятся компетенции местной власти? И что об этом думают сами управленцы? Всю информацию читайте в рубрике "Время Первого".

Встречи с главами Хабаровского края и Башкортостана

Сразу два российских губернатора на этой неделе работали во Дворце Независимости. Они обсуждали различные темы с Президентом, а также договаривались.

Первым 3 февраля приехал глава Хабаровского края Дмитрий Демешин. Он стал во главе региона в сентябре 2024 года. Это его уже второй визит в Беларусь, но переговоры с Президентом Беларуси произошли впервые. Александр Лукашенко сразу подметил: "Я подумал о том, что хоть вы географически не близкие, но это не значит, что чужие. Мы душевно близкие".

Лететь от Минска до Хабаровска 10 часов. Это самый край Дальнего Востока. Беларусь уже выстроила взаимоотношения с Владивостоком, Сахалином, Иркутском, поэтому самый Дальний Восток таким далеким уже не кажется.

Александр Лукашенко:

"Мы готовы в приоритетном порядке рассматривать вопросы поставки продовольствия, необходимого для Хабаровского края, и сотрудничества в области агропромышленного комплекса. Хорошо, что наконец-то и внешние условия заставили нас заниматься своими проблемами внутри и меньше посматривать по сторонам".

Дмитрий Демешин, пользуясь случаем, поздравил от имени всех россиян с уверенным избранием на выборах Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, указав, что жители России видят, насколько уверенно белорусский народ относится к вам и с каким большим доверием.

Объем взаимной торговли в 2024 году стал рекордным для пятилетки, но это далеко не весь потенциал. Дальний Восток - это еще авиастроение и судостроение.

Дмитрий Демешин: "Россия не заинтересована в том, чтобы, избавившись от технологической зависимости Запада, впадать в технологическую зависимость от Китая. Нам необходимо диверсифицировать нашу промышленную линейку, поэтому для нас крайне важна индустриализация со стороны Беларуси".

О взаимной торговле речь шла и с главой Башкортостана Радием Хабировым в Минске не первый раз. Стороны активно сотрудничают в области машиностроения, с удовольствием собирают белорусские тракторы, городскую технику, а АО "Уфимский трамвайно-троллейбусный завод" заметно обновил свой парк за счет белорусов.

Александр Лукашенко: "Мы дальше готовы с вами работать по тем направлениям, которые мы имеем, по производству техники. Мы планируем открыть производственно-сервисный центр в Уфе по производству техники "АМКОДОР". Техника нужна будет всегда, особенно для такой огромной России. Необходимо удовлетворить спрос, поэтому надо вместе работать сначала по сборке, а потом развернуть и совместное производство техники, похожей на "АМКОДОР" по технологиям".

Важный итог визита - решение создать башкирско-белорусский инвестиционный кластер. Для этого есть большая территория, где могут разместить несколько технопарков с рядом предприятий. Преференции обещают даже больше, чем в классических свободных экономических зонах.

Мы здесь даем все возможности для производителей Беларуси. Радий Хабиров

Кстати, на столах во время переговоров лежали буклеты с белорусскими, точнее уже башкирскими зубрами. Они пропали с территории Южно-Уральского региона от 16 до 100 тыс. лет назад, но сейчас популяцию хотят восстановить. Белорусских зубров завезли туда два года назад.

Глава Башкортостана рассказал, что они взяли 18 особей, которые уже подарили пять телят. "Каждый человек, когда работает, должен что-то создать - заводы, объекты. Но в наших лесах еще будут бродить красивые, гордые звери", - отметил он.

О чем доложил Андрей Швед Александру Лукашенко?

Как восстанавливали утерянное, на этой неделе речь шла тоже. Генеральный прокурор Республики Беларусь Андрей Швед перед докладом главе государства о криминогенной ситуации в ходе избирательной кампании показал журналистам новое издание книг о геноциде белорусского народа. Материал для них, увы, не заканчивается.

Фото: president.gov.by

"Когда мы начинали расследование, было установлено ранее неизвестных больше 250 мест захоронения. Более половины уже осмотрены, еще более сотни таких мест нужно осмотреть, изъять, зафиксировать, привести в порядок, увековечить, сведения передать и в масс-медиа, и в воспитательный процесс, и в идеологическую работу, - констатировал генпрокурор. - Поэтому, я думаю, еще как минимум несколько лет предстоит работать. К сожалению, мы и до сих пор получаем новые сведения о ранее неизвестных местах массового уничтожения людей".

Встреча с доверенными лицами на проведенных президентских выборах

Книги в кабинет Президента попали, как и еще одно издание, за которым уже стоит очередь. Оказалась очередь и на личную подпись. В любой книжной коллекции это будет являться жемчужиной фонда.

Президент пригласил свою команду, чтобы поблагодарить за работу. Именно эти люди во время электоральной кампании встречались с коллективами, отвечали на сложные вопросы, были тем самым невиртуальным связующим звеном между любыми вопросами от белорусов и лично Лукашенко.

Фото: president.gov.by

"Если бы не случилось так, что я была доверенным лицом главы государства, то 36 коллективов, начиная от автобусного парка и заканчивая частными коммерческими банками, я бы никогда не посетила в такие короткие сроки", - поделилась директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси Ольга Шпилевская.

В Каменецком районе просили обнять главу государства от многодетных семей, передать слова благодарности. Это первое, а второе, за то, что все спокойно. Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси

Гендиректор центра культуры "Витебск" Глеб Лапицкий подчеркнул, что Александр Лукашенко был самым хорошим кандидатом.

Очевидно, что такая практика будет продолжаться. Президент скажет спасибо и сориентирует на дальнейшую работу. Одна из задач - создать комиссию, которая выработает предложение по формированию нового состава правительства.

Александр Лукашенко: "Сейчас очень важно сформировать крепкое правительство, которое не будет ходить и плакаться, что там сложно, там трудно. Везде сложно, трудно и будет непросто, но нужно шевелиться, работать. Тихо, спокойно прошли выборы, но это нам надо оправдать, чего бы нам ни стоило. Вам за меня стыдно не будет, это я вам однозначно говорю, чтобы там про меня ни писали, ни говорили, ждали, что я умру, больной. Выборы прошли, я, кажется, не больной. То есть это был соответствующий план, где одним из пунктов было давить на это. Думали, что народ наш схватится за это ".

Среда - стандартный день работы Президента с документами, но дворец всю неделю жил очень насыщенной жизнью, которая повлияла и на конец недели, и на высших должностных лиц. "Бацькавы булкі" из хлебопекарни в Копысе, мясо, сало - все, чем богат Витебский регион, привезли "пачастункі" из Оршанского и Поставского районов. Люди приехали на экскурсию во Дворец Независимости не с пустыми руками.

Что можно и нельзя местной власти, обсудили на совещании у Президента

В вопросе на этой неделе, если не поставили точку, то очень к ней приблизились. В данном случае речь шла о проекте указа о полномочиях, обязанностях и ответственности глав районных и городских исполкомов. Говорили об этом много - в кулуарах, на совещаниях по смежным темам, а сейчас вернулись на уровень Президента. Что можно и нельзя местной власти, какая, чуть что, будет ответственность.

"Уровень исполнительской дисциплины должен быть на соответствующей высоте. Но при этом, понимая, что без председателей исполкомов мы не решим ни одной проблемы, требования к ним возрастут. Но если мы повышаем к ним требования, то надо давать и полномочия, чтобы они могли работать. Все очень просто и понятно", - заявил Александр Лукашенко.

Фото: president.gov.by

Президент сориентировал, что каждый председатель должен видеть реальную ситуацию, знать, что происходит у него в районе, какие есть предприятия, проблемы и что с дисциплиной. И далее принимать соответствующие решения.

"Председатель райисполкома должен по основному функционалу управлять, требовать и нести ответственность одинаково как за частный, так и государственный сектор. И это касается прежде всего кадров. Это жесткое мое требование, от этого никто не должен уходить, рассуждая и болтая языком о каком-то либерализме", - отметил белорусский лидер.

При этом далеко не все решения будут приниматься исключительно председателями исполкомов - в большинстве (а это 80 % случаев) будут коллегиальными.

Никогда Президент единолично важные решения не принимает. Он об этом очень часто говорит в закрытой части. Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси