Облисполкомам и Мингорисполкому предоставлены дополнительные полномочия в сфере строительства

Это могут быть решения о возможности параллельной разработки проектной документации и строительства, одновременного проведения проектных, изыскательских работ и оформления предварительного согласования места размещения земельного участка, проектирования и строительства с разработкой предпроектной документации в сокращенном объеме. Возможно также освобождение от возмещения потерь сельскохозяйственного и лесного производства при изъятии сельхозземель и лесных земель, согласование удаления растительности без компенсации при строительстве объектов, предоставление права на госзакупки из одного источника проектов, товаров (работ, услуг), связанных со строительством объектов.